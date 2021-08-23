Меньшиков оставил пост директора Театра Ермоловой

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Егор Измалкин
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В театре возник скандал из-за уволенных актеров.

Меньшиков оставил пост директора Театра Ермоловой

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Актер и режиссер Олег Меньшиков покинул должность директора московского Театра Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов. Об этом заявил новый руководитель Сергей Кузоятов в одном из шоу на телеканале НТВ. При этом уточняется, что экс-директор остался в коллективе и работает художественным руководителем.

«Меньшиков пытался до последнего отстаивать своих актеров», — сказал Кузоятов.

Он также подчеркнул, что увольнения касались лишь тех артистов, которые «на протяжении долгих лет не выходили на сцену». По его словам, отстраненные сотрудники «вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжали получать свой оклад». Сам Меньшиков ситуацию в театре никак не комментировал.

Ранее стало известно, что уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров. Они считают, что увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего худрука Владимира Андреева.

Как писал 5-tv.ru ранее, актриса Театра Ермоловой Василиса Пьявко заявила, что Олег Меньшиков, будучи директором, сам себя нанимал как стороннего артиста и исполнял роли в театре.

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