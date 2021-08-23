Молодой муж Марины Федункив рассказал о реакции своей мамы на невестку
В июне 2021-го звезда «Comedy Woman» втайне вышла замуж за итальянца, который младше ее на 12 лет.
Фото: Instagram @marina_phedunkiv
Российская актриса Марина Федункив вовсю готовится к свадьбе. Супругом звезды «Comedy Woman» стал 37-летний итальянец Стефано Маджи, с которым артистка втайне уже расписалась в июне этого года. Многие друзья и коллеги юмористки скептически отнеслись к неравному по возрасту союзу. Однако новость о женитьбе по-настоящему шокировала маму Стефано.
«Когда я сообщил маме, на ком женюсь, сначала она не обрадовалась. Вероятно, видела моей супругой итальянку, а свадьба с россиянкой для нее означает, что останусь в другой стране и домой не собираюсь», — рассказал Маджи в интервью wday.ru.
По словам избранника Федункив, его родительница не сразу поверила, что невеста сына — настоящая звезда. При этом спустя время женщины все же нашли общий язык — Марина поговорила с будущей свекровью по видеосвязи и пригласила ее на свадьбу.
Марина Федункив и Стефано Маджи познакомились в 2019 году на дне рождения общего приятеля. Позже они случайно встретились на борту одного самолета. Так и начались их романтические отношения, которые привели в итоге к свадьбе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федункив опубликовала трогательное видео с мужем.
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