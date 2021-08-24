🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 августа, убывающая Луна в знаке Рыбы благоприятствует людям с открытым сердцем. Способных к эмпатии ждут успехи в рабочих и любовных делах.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 августа, убывающая Луна в созвездии Рыб будет благоприятствовать людям с открытым сердцем, способным к бескорыстной любви и состраданию. Перед ними откроются новые перспективы в карьере и романтической жизни.
♈ Овен
В мире есть два типа людей. Те, кто с возрастом становятся только злее, и те, кто использует горький опыт для внутреннего роста и становится счастливее. Какому из двух типов хотите принадлежать вы, Овны? Звезды говорят, что у вас достаточно потенциала для второго. Для этого оставайтесь сердобольными и открытыми, даже если обстоятельства призывают закрыть свое сердце.
Космический совет: оставайтесь открытыми окружающему миру, даже если обстоятельства препятствуют этому.
♉ Телец
Люди, которые говорят, что первый шаг самый трудный, едва ли хоть раз в жизни доводили до самого конца большой проект. Звезды рекомендуют вам продолжать воплощать свои идеи в жизнь и следить, чтобы интерес не угас на полпути. Найдите новые способы сохранять мотивацию и находить волшебство в обыденном. Добраться до пункта назначения также поможет воспоминания о причинах, которые заставили вас отправиться в путешествие.
Космический совет: продолжайте воплощать свой проект в жизнь.
♊ Близнецы
Бывают времена, когда мы отказываемся от своего мнения или отстаивания своей правды. В такие моменты нам кажется, что молчание поможет не усугубить ситуацию и убережет от хаоса. Но это чувство спокойствия покоится на шатком фундаменте, Близнецы. Однажды такая конструкция с грохотом обрушится. Сегодня звезды призывают вас переоценить ситуацию и стать напористее в отстаивании своего мнения.
Космический совет: настало время высказать все, о чем вы долго молчали.
♋ Рак
Сегодня звезды приказывают вам говорить свою правду, Раки. Это значит отстаивать то, во что вы верите. Нет другого способа справиться с внутренним конфликтом, который вы сейчас испытываете. Вы не можете точно предсказать, как другие люди отреагируют на проявление вашей искренности. Однако этого и не нужно делать. Знайте, что те, кому предназначено остаться в вашей жизни, смогут принять вас такими, какие вы есть.
Космический совет: не бойтесь сегодня высказать свою правду. Ваши люди останутся с вами.
♌ Лев
Если верить бессмертным словам Руми, то рана — это место, куда проникает свет, Львы. Жизнь научит вас более глубокому пониманию этих слов в ближайшие дни. Наблюдайте в этот период за собственными эмоциями, но не осуждайте себя и обойдитесь без навешивания ярлыков. Ваш внутренний свет поможет вам превратить раны в мудрость. Вы обладаете силой восставать из пепла и с каждым разом становиться более сильной версией себя.
Космический совет: превратите свои раны в бесценный опыт.
♍ Дева
Люди больше всего ценят испытания, которые можно быстро преодолеть и научиться чему-то новому. Из-за этого так притягательна идея превратить свою жизнь в лихое приключение. Но если бы мы каждый день брались за новые задачи, что бы случилось со старыми? Сегодня вам стоит сконцентрироваться на делах, когда-то убранных в долгий ящик. Звезды будут поощрять тех, кто понимает ценность последовательности.
Космический совет: не беритесь сегодня за новые дела, пока не разобрались со старыми.
♎ Весы
Сегодняшний день напомнит, что вы должны стремиться к жизни, одновременно богатой творчески, духовно и финансово. Все, что от вас для этого требуется: продолжать свой путь. Волшебной эту главу вашей жизни делает тот факт, что вы создаете магию не в одиночку. Присутствие любимых сделает это путешествие еще более вдохновляющим.
Космический совет: откройтесь любви, чтобы сделать эту главу вашей жизни еще волшебнее.
♏ Скорпион
Звезды приготовили для вас хорошие новости, Скорпионы. Сегодня ваша финансовая ситуация начнет меняется к лучшему. Если в последнее время вы изо всех сил старались погасить свои долги, скоро Вселенная предоставит вам необходимые для этого ресурсы. Застойные проекты на работе сдвинуться с мертвой точки, наметятся перспективы для карьерного роста. Главное — продолжайте твердо стоять на своем.
Космический совет: вас ждет финансовый успех, если сохраните настойчивость.
♐ Стрелец
Добра вокруг вас становится больше, Стрельцы, если вы сами его испускаете. Это же касается мягкости, сочувствия и сострадания. Звезды призывают вас сегодня оставаться открытыми. Не позволяйте обстоятельствам запирать ваше сердце на замок. Именно способность сочувствовать поможет справиться с проблемами, с которыми вам предстоит столкнуться.
Космический совет: справиться с навалившимися проблемами вам поможет эмпатия.
♑ Козерог
Вы выходите из периода застоя и вступаете в фазу, которую лучше всего можно описать словами: «Пусть начнутся приключения!». Все в жизни начнет ускорятся, подтверждая вашу веру в выбранный путь. Возможно, у вас будет не так много времени для принятия решений, поэтому доверьтесь интуиции. Особенно это касается вопросов в личной жизни. Не исключено, что скоро вы даже согласитесь связать себя узами брака.
Космический совет: сегодня доверьтесь своей интуиции. Особенно в романтических делах.
♒ Водолей
Если верить Правилу Трех, то все, что мы отправляем Вселенной, возвращается к нам троекратно. В связи с этим вам нужно ответить на важный вопрос: какие семена вы хотите посеять сегодня? Подумайте об этом перед тем, как начать действовать. Установите приоритеты: посвятить себя любви, работе или чему-то еще.
Космический совет: сегодня карма будет действовать на вас как никогда сильно.
♊ Рыбы
Самые главные битвы нашей жизни обычно проходят молча и тихо. Например, в тишине мы преодолеваем стереотипы или справляемся с трудностями, связанными с уверенностью в себе. Пришло время отметить все эти победы — большие и маленькие — и признаться себе в любви. Если вы не будете хвалить себя за все достижения, то кто это сделает, Рыбы?
Космический совет: похвалите себя за все свои достижения.
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