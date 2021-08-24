🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 августа, убывающая Луна в созвездии Рыб будет благоприятствовать людям с открытым сердцем, способным к бескорыстной любви и состраданию. Перед ними откроются новые перспективы в карьере и романтической жизни.

♈ Овен

В мире есть два типа людей. Те, кто с возрастом становятся только злее, и те, кто использует горький опыт для внутреннего роста и становится счастливее. Какому из двух типов хотите принадлежать вы, Овны? Звезды говорят, что у вас достаточно потенциала для второго. Для этого оставайтесь сердобольными и открытыми, даже если обстоятельства призывают закрыть свое сердце.

Космический совет: оставайтесь открытыми окружающему миру, даже если обстоятельства препятствуют этому.

♉ Телец

Люди, которые говорят, что первый шаг самый трудный, едва ли хоть раз в жизни доводили до самого конца большой проект. Звезды рекомендуют вам продолжать воплощать свои идеи в жизнь и следить, чтобы интерес не угас на полпути. Найдите новые способы сохранять мотивацию и находить волшебство в обыденном. Добраться до пункта назначения также поможет воспоминания о причинах, которые заставили вас отправиться в путешествие.

Космический совет: продолжайте воплощать свой проект в жизнь.

♊ Близнецы

Бывают времена, когда мы отказываемся от своего мнения или отстаивания своей правды. В такие моменты нам кажется, что молчание поможет не усугубить ситуацию и убережет от хаоса. Но это чувство спокойствия покоится на шатком фундаменте, Близнецы. Однажды такая конструкция с грохотом обрушится. Сегодня звезды призывают вас переоценить ситуацию и стать напористее в отстаивании своего мнения.

Космический совет: настало время высказать все, о чем вы долго молчали.

♋ Рак

Сегодня звезды приказывают вам говорить свою правду, Раки. Это значит отстаивать то, во что вы верите. Нет другого способа справиться с внутренним конфликтом, который вы сейчас испытываете. Вы не можете точно предсказать, как другие люди отреагируют на проявление вашей искренности. Однако этого и не нужно делать. Знайте, что те, кому предназначено остаться в вашей жизни, смогут принять вас такими, какие вы есть.

Космический совет: не бойтесь сегодня высказать свою правду. Ваши люди останутся с вами.