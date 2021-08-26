Известная актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила коллега артистки Мария Шукшина и выразила свои искренние поздравления.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!» — написала в Telegram Шукшина.

Известно, что молодость одной из самых неординарных актрис отечественного кино была богата на самые разные события. В интервью Екатерина Сергеевна не раз признавалась, что сожалеет о многих решениях в своем прошлом и считает, что, если бы обратилась к вере раньше, большого количества ошибок можно было бы избежать.

В начале 90-х актриса оставила актерскую карьеру — уволилась из МХАТа и перестала сниматься в кино. Как известно, Васильева стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области, а позднее служила казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Единственный сын актрисы, в миру Дмитрий Рощин, также служит священником в Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах.

К радости поклонников ее таланта, в 1996 году Екатерина Васильева все же вернулась в профессию, однако связь с религией осталась очень прочной — актриса отмечала, что стала более избирательно относиться к выбору ролей и даже спрашивать разрешения на съемки у своего духовника.

15 августа легендарной актрисе исполнилось 76 лет. В ее фильмографии более 200 картин и искрометных, неповторимых ролей. Хотя многие свои работы актриса оценивает весьма критически, зрителям они полюбились и вошли в золотой фонд отечественного кино.

Всем известные киноленты — «Соломенная шляпка», «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Чародеи» и сегодня смотрят с удовольствием люди разных поколений.

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