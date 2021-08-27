Кому положены дополнительные выплаты от государства в сентябре?

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Георгий Иванов
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Ощутимую прибавку к пенсии получат порядка 43 миллионов россиян.

Кому положены дополнительные выплаты от государства в сентябре?

Фото: Depositphotos / mars58

В этом году осень станет порой сбора урожая во всех отношениях. Власти страны еще летом анонсировали целый ряд дополнительных выплат, пособий и дотаций. Кто же может претендовать на получение приятной прибавки к основному доходу, и что для этого нужно сделать?

Пенсионеры

Самое крупное выделение средств из бюджета предусмотрено на выплату единовременных пособий пенсионерам по десять тысяч рублей. Деньги, согласно указу президента, получат все пенсионер без исключения, включая работающих, уже в первый месяц осени.

Чтобы получить данную дотацию, не придется собирать дополнительные справки и писать заявления. ПФР перечислит деньги на основании уже имеющихся у него данных. Предполагается, что разовую прибавку к пенсии получат порядка 43 миллионов человек.

Школьники

Также по десять тысяч рублей получат семьи с детьми от шести до 18 лет. Так называемые школьные выплаты предусмотрены на каждого ребенка в семье, если он является учащимся общеобразовательного учреждения. Перечисление пособий началось еще в августе, но за получением дотации можно будет обратиться в ПФР до конца октября текущего года.

Пособия на детей

Кроме того, с 1 сентября начнут по-новому оплачивать больничный по уходу за ребенком до восьми лет. Теперь размер пособия составит 100% от среднего заработка, причем независимо от стажа работы, как это было раньше.

Новый порядок получения социальных выплат вскоре коснется и социальных выплат на детей от трех до семи лет женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также одиноким родителям и малообеспеченным семьям. Так, при определении выявлении критерия малообеспеченности теперь не будут учитывать компенсации по инвалидности, а также перестанут брать в расчет наличие автомобилей, если они находятся в розыске или под арестом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин предложил выплатить военным, сотрудникам МВД и курсантам по 15 тысяч рублей.

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