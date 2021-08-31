Бал Сатаны: таролог предрекла страшную судьбу Моргенштерну после «мистической» свадьбы

Скандальный рэпер Моргенштерн решил официально узаконить отношения с молодым блогером Диларой Зинатуллиной. Свадьба влюбленных назначена на 31 августа и обещает быть очень интересной. Но продержится ли этот брак долго? На вопрос знает ответ таролог Марианна Абравитова.

Дьявольская сила

Специально для 5-tv.ru эксперт сделала большой карточный расклад и проанализировала атрибутику, которая будет присутствовать на торжестве. По мнению Абравитовой, свадьба рэпера — еще одно большое шоу, эдакая пиар-кампания, из которой можно извлечь большую прибыль. Вот только вряд ли кого-то из лиц, указанных выше, это порадует.

Все детали организации банкета еще точно неизвестны. Однако в пресс-релизе было указано, что Моргенштерн заказал на торжество торт весом в 666 килограммов. Звучит эпично и немного по-дьявольски. Это и пугает таролога.

«Все, что связано с сатанинской атрибутикой — а на этом во многом строится имидж Моргенштерна — никогда не ведет к благу. Все люди, которые будут присутствовать на свадьбе или смотреть ее в эфире, возьмут какую-то долю энергетики этого сатанизма — минус бонус из кармы», — с сожалением констатировала Марианна Абравитова.

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Эксперт считает, что окутанный мистикой брак рэпера и блогера не продержится долго. Мало того, шутки с дьяволом самым негативным образом отразятся на именно Моргенштерне. Таролог предполагает, что артист при всей своей популярности и неограниченных возможностях закончит жизнь очень трагично.

«Все, что построено на сатанинских штучках, идет против устройства общества. Все, что в обществе традиционного, с воздуха не берется. Оно тысячелетиями выковывается, как самое рациональное и самое лучшее. Взламывая основы, человек взламывает собственную матрицу. Обычно такие люди долго не живут», — заключила Абравитова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дилара Зинатуллина начала встречаться с рэпером Моргенштерном, еще когда он не был звездой. Рэпер неоднократно заявлял, что только эту девушку любит по-настоящему. Он даже хочет от нее детей. Желательно, поскорее и побольше.