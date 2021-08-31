Жорин оценил заявление Милонова о «расстреле» Моргенштерна после свадьбы

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 1 100

Ранее депутат Госдумы пожалел невесту рэпера и предложил выслать его из страны.

Фото, видео: Instagram @advokatzhorin

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru прокомментировал ряд высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова о расстреле и высылке из страны скандально известного рэпера Алишера Моргенштерна, который накануне отпраздновал свою свадьбу.

По словам юриста, публичные призывы к уничтожению человека вполне могли бы найти свою правовую оценку. Однако Моргенштерн вряд ли заметит высказывание Милонова в чреде ярких событий, происходящих в его жизни.

«Так случилось, что Моргенштерн внезапно набрал и популярность, и медийность до такой степени, что он не замечает заявлений и призывы таких, как Милонов, который, безусловно, подобными заявлениями, вероятно, пытается привлечь к себе внимание. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что Алишер будет на это реагировать», — сказал Сергей Жорин.

Вместе с тем звездный адвокат отметил, что подобные громкие заявления лежат не только за пределами здравого смысла, но и российского законодательства. Однако брошенная депутатом фраза с малой вероятностью повлечет за собой серьезные последствия.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Виталий Милонов поделился своими суждениями насчет возможной свадьбы Моргенштерна. В частности, депутат Госдумы пожалел невесту рэпера и предложил выслать его из страны. Также ранее Милонов призывал «расстрелять» исполнителя — поскольку такие люди, по его мнению, «не должны жить в нашей стране».

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