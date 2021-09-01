Белорусский принц: какое будущее ждет Колю Лукашенко

Сыну белорусского президента Коле Лукашенко 31 августа стукнуло только 17 лет, но это не мешает ему не первый год возглавлять список самых завидных женихов страны. Юноша с детства был отцовским любимчиком, и к своим годам уже лично виделся с Бараком Обамой, Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Более того, успел постоять с отцом плечом к плечу с оружием в руках, рьяно стараясь не допустить передачи власти в стране.

Кто является матерью Коли — доподлинно не известно, есть лишь предположения, что мальчик стал плодом романа женатого на тот момент президента с личным врачом. Сам Александр Лукашенко ранее неоднократно говорил, что готов оставить страну разве что на попечение любимого маленького Колюни, хотя потом отказался от этой идеи.

Впрочем, сам Коля тоже не был в восторге от подобных перспектив. Он неоднократно заявлял, что его больше привлекает профессия врача или военного. При этом многие пророчат юноше большое будущее на спортивной стезе (он усиленно занимается хоккеем) или же блестящую карьеру дипломата. Помочь ему в этом должны знания английского, испанского и интерес к китайскому, отмечает Дни.ру.

Однако образ нежного цветочка Николай с себя сбросил, когда появился на публике в бронежилете и с автоматом Калашникова в руках во время активизировавшихся протестов в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Лукашенко украл себе все внимание на встрече отца с Путиным.