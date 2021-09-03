Азиза прокомментировала скандал с разоблачением ее молодого мужа

Певица Азиза прокомментировала скандал с разоблачением ее 40-летнего супруга, с которым сыграла свадьбу в августе этого года. Как недавно выяснилось в эфире популярного ток-шоу, итальянский ресторатор Алессандро Лортэ, на самом деле имеет вполне русские корни и не очень успешен в бизнесе, пишет сайт KP.RU.

«Посмотрели передачу. Ну что сказать? Вороны каркают в студии. А я и мой супруг сочиняем новые песни)) Ты мой рассвет, счастье мое, ты мой покой, что клюет воронье. Заказчики данной программы перестарались. А мы вдоволь насмеялись», — написала Азиза на своей странице в Instagram, сопроводив пост своим фото с огромным букетом белых роз.

Поклонники, впрочем, не разделили оптимизм 57-летней певицы и объяснили доверчивость Азизы тем, что она долгое время была одна.

«Да, Валентина Легкоступова тоже так думала… Многие женщины, даже в возрасте, все как девочки-припевочки. А потом слезы льют… Как говорят, любви все возрасты покорны, но порой надо и мозги включать. Азиза, видимо, истосковалась без любви и ласки в одиночестве. Но время покажет, что к чему»;

«Ну не знаю. Дыма без огня не бывает», — написали поклонники.

Instagram @azizamuhamedova

Как выяснилось в ходе передачи, Алессандро Лортэ — это Александр Соколов, который переехал в Италию из Липецка, где много лет вместе с мамой Людмилой и братом.

Сейчас мужчина явно переживает не лучшие времена и испытывает серьезные материальные затруднения. Азизе пришлось на собственные деньги купить мужу два костюма на свадьбу.

Как рассказала одна знакомая пары, молодой супруг женился на состоятельной певице главным образом затем, чтобы поправить свое финансовое положение.

«Саша говорил маме: „Я не хочу жениться, она старая и страшная. И еще сумасшедшая. Она мне не нужна, я не хочу портить молодость“. Но мама заставила: „Нам нужны деньги“», — раскрыли скандальные подробности в эфире шоу Андрея Малахова.

Ранее 5-tv.ru писал, что новоиспеченный супруг Азизы заявлял о том, что нашел в Италии суррогатную мать для их будущего ребенка. Как известно, у певицы, которая до этого не была замужем официально, нет своих детей, несмотря на то, что она много лет мечтает стать матерью.

Также муж Азизы говорил, что все расходы, связанные со свадьбой, он взял на себя, и, более того, после бракосочетания супруга находится полностью на его обеспечении.

Певица Азиза снискала славу роковой восточной красавицы. Она признавалась, что была любовницей Александра Абдулова, Николая Караченцова, который, как заявляла певица, хотел даже уйти от своей супруги Людмила Поргиной, но Азиза якобы сама не захотела разрушать семью.

В прошлом году СМИ писали, что Азиза также собиралась замуж за своего возлюбленного, 45-летнего Давида Григоряна, но отношения закончились изменой.