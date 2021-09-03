Порядка 12,5 млн пенсионеров получат выплату в 10 тысяч рублей с 3 сентября

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Василий Заика
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Поручение о назначении выплат дал на встрече с представителями «Единой России» 22 августа президент РФ Владимир Путин.

Порядка 12,5 млн пенсионеров получат выплату в 10 тысяч рублей с 3 сентября

Фото: Depositphotos / mizar_219842

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания правительства заявила, что порядка 12,5 миллиона российских пенсионеров, которые получают пенсию на «Почте России» и через другие организации по доставке, начнут получать выплату в десять тысяч рублей с 3 сентября.

«Гражданам, которые получают пенсию через „Почту России“ и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной выплаты началась с сегодняшнего дня на сумму 125 миллиардов рублей для 12,5 миллиона наших граждан», — сказала заместитель председателя правительства.

Поручение о назначении выплат дал на встрече с представителями «Единой России» 22 августа президент РФ Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что единовременные выплаты получат 43 млн российских пенсионеров.

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