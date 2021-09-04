На могилу вдовы Николая Сличенко не пустили ее азербайджанских подруг

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Елизавета Мареныч
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Третьего сентября состоялись похороны актрисы Тамиллы Агамировой.

На могилу вдовы Николая Сличенко не пустили ее азербайджанских подруг

Фото: ТАСС / Саверкин Александр

В Москве простились с вдовой выдающегося артиста Николая Сличенко — актрисой Тамиллой Агамировой. Тамилла Суджаевна родом из Азербайджана, поэтому на Троекуровском кладбище, где 3 сентября состоялись ее похороны, собравшихся было немного. Близкая подруга звезды театра «Ромэн» — танцовщица Валида Сачакова — в интервью «Экспресс газете» рассказала, почему женщин из Баку не пустили на могилу Агамировой.

«По нашим религиозным традициям женщины не могут присутствовать при захоронении», — объяснила Сачакова.

Валида также отметила, что актриса ушла вслед за любимым супругом Николаем Сличенко, поскольку не могла жить без него. По словам танцовщицы, Тамилла оказала огромное влияние на личность и звездный путь своего избранника. Она была не только его музой, но и «подругой» и «великой любовью».

«Они оставили поколениям пример любви, преданности и нежности», — подытожила Сачакова.

Отметим, что народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова скончалась на 93-м году жизни. Причиной смерти актрисы театра «Ромэн» стала тяжелая болезнь, с которой она боролась последние несколько лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коллега объяснил уход жены Сличенко вслед за ним.

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