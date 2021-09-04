Асмус о своем тяжелом состоянии: «Давление 200, температура, кровь из носа»

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Карина Исхакова
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Актриса пожаловалась на ухудшение здоровья из-за изнуряющей работы.

Асмус о своем тяжелом состоянии: «Давление 200, температура, кровь из носа»

Фото: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус пожаловалась на ухудшение своего здоровья. Звезда сериала «Интерны» рассказала подписчикам, что последние несколько месяцев она спит максимум 16 часов в неделю, то есть чуть более двух часов в сутки. Об этом знаменитость рассказала на странице в Instagram.

«Давление 200, кровь из носа, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге, которые я так и не восстановила. Высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных по два месяца, и я не беременна. Так еще и головная боль, севший голос, голодные диета, а мне только 33!» — сетует актриса.

 
 
 
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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Знаменитость пояснила, что она надеялась на долгожданные выходные в конце сентября, чтобы отправиться на лечение в клинику, причем не в Москве. По словам Асмус, ее планы могут сорваться из-за участия в съемках новой киноленты. Бывшая супруга Харламова утверждает, что ее могут оштрафовать и даже привлечь к суду из-за отказа участвовать в съемках в выходные, которые были обговорены заранее. Название фильма и имя режиссера актриса решила оставить в тайне.

«Плюс формулировки, что я <…> всех подвожу, и что лечение — на самом деле отпуск, якобы моя прихоть. Говорят, что нужно найти надо на это все другие дни, которых у меня нет от слова — совсем. Да и тянуть больше невозможно. Как и работать в таком ритме. Слава богу передумали после того, как я хотела снять свое имя с титров», — рассказала знаменитость.

Не так давно Кристина Асмус получила разрыв связок, во время падения с лестницы. Несмотря на серьезную травму, актриса отправилась на съемки киноленты «Булки» на Шри-Ланку. Как писал, 5-tv.ru младшая сестра знаменитости Карина выполняла вместо нее опасные трюки.

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