Политолог раскрыл значение «ужасных рож» Зеленского на встрече с Байденом

Политолог Ростислав Ищенко нашел объяснение гримасам и «ужасным рожам», которые, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский корчил на встрече с американским лидером Джо Байденом.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) корчил на его (президента США. — Прим. ред.) фоне ужасные рожи, которые, очевидно, должны были показать украинскому зрителю, как он пугает Байдена. И как Байден его боится… Он говорил с металлом в голосе и что-то там от него требовал. Теперь „двор Зеленского“ будет обеспечивать этому соответствующее сопровождение», — заявил эксперт в эфире украинского телеканала TK Union.

Ищенко также подчеркнул, что переговоры с Вашингтоном ничего не дали Киеву. Визит Зеленского в США лишь в очередной раз доказал, что Украину могут «пнуть, как порванный резиновый мяч», резюмировал эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на встрече с Джо Байденом в овальном кабинете Владимир Зеленский смотрелся как школьник, который пришел к учителю с плохо выполненным домашним заданием. Многие журналисты обратили внимание на заискивающую улыбку украинского лидера во время общения.