Пенсионер избил молотком и зарубил топором сестру и племянницу в Подмосковье

Две женщины погибли в результате нападения родственника-пенсионера с топором в Подмосковье. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Инцидент произошел в поселке Лотошино. Незадолго до трагедии мужчина вернулся в родительский дом, восстановил его и стал в нем жить. Из-за этого вскоре произошел конфликт между ним и его сестрой и племянницей, претендовавшими на недвижимость.

Очередная ссора переросла в драку, в ходе которой пенсионер получил ножевое ранение от одной из родственниц. Тогда он взял молоток и избил обеих, а когда женщины пытались убежать, зарубил топором во дворе.

От полученных травм мать 1954 года рождения и ее 37-летняя дочь скончались. Другие подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как юноша зарубил топором пожилых родителей и брата в городе Кореновске Краснодарского Края.