Пенсионер избил молотком и зарубил топором сестру и племянницу в Подмосковье
Женщины не хотели, чтобы родственник получил дом, и погибли от его рук.
Фото: Depositphotos / trambler58.mail.ru
Две женщины погибли в результате нападения родственника-пенсионера с топором в Подмосковье. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Инцидент произошел в поселке Лотошино. Незадолго до трагедии мужчина вернулся в родительский дом, восстановил его и стал в нем жить. Из-за этого вскоре произошел конфликт между ним и его сестрой и племянницей, претендовавшими на недвижимость.
Очередная ссора переросла в драку, в ходе которой пенсионер получил ножевое ранение от одной из родственниц. Тогда он взял молоток и избил обеих, а когда женщины пытались убежать, зарубил топором во дворе.
От полученных травм мать 1954 года рождения и ее 37-летняя дочь скончались. Другие подробности выясняются.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как юноша зарубил топором пожилых родителей и брата в городе Кореновске Краснодарского Края.
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