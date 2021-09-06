Умер знаменитый актер Жан-Поль Бельмондо

Умер знаменитый герой-любовник Жан-Поль Бельмондо. Французскому актеру было 88 лет. Трагическим известием в понедельник, 6 сентября, поделилось агентство Agence France-Presse.

Знаменитый французский актер появился на свет в семье скульптора 9 апреля 1933 года. Его дед по отцовской линии был итальянцем, который эмигрировал в Алжир в конце XIX века. С шести лет мальчик стремился как можно дольше оставаться в отцовской мастерской и наблюдать за работой мэтра.

Бельмондо в качестве актера прославился в 26 лет, после выхода ленты «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара. В тот момент он моментально стал кумиром молодежи. Всего за годы актерской карьеры Жан-Поль сыграл более чем в 80 фильмах и 30 спектаклях. Его последней работой в кино стала роль 74-летнего пенсионера Шарля в фильме «Человек и его собака» режиссера Франсиса Юстера.

Жан-Поль Бельмондо два раза был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер, также был удостоен премии «Сезар», почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

Официально он был женат дважды. Первая супруга танцовщица Элоди Константен подарила актеру троих детей: дочерей Патрицию и Флоранс, а также сына Поля Бельмондо. Во втором браке с моделью и звездой балета Натти Тардивель у Бельмондо появилась дочь Стелла. Также у артиста остались шестеро внуков.