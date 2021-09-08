«Иначе я бы умерла»: Вдова и дочь Баталова выиграли борьбу за наследство?

Суд поставил точку в скандальной истории с наследством Алексея Баталова! Что ответил на обвинения в растрате денег народного артиста Михаил Цивин? Почему на заседании не было его жены Натальи Дрожжиной? Какие новые факты по делу стали известны? Как сейчас живут вдова и дочь покойного актера? И когда они смогут вернуть себе обратно недвижимость! Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Цивин словно сделал одолжение появившись в Мосгорсуде. Разбирательства по громкому делу длятся уже год. Все это время, обвиняемый в афере с наследством Баталова не приходил на заседания. Впрочем, как и его супруга Наталья Дрожжина.

«Она нездорова. Ну, наверное, будут ставить кардиостимулятор пока что, а там дальше будет видно», — рассказал о состоянии супруги Цивин.

Супружеской паре вменяется мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, они втерлись в доверие к вдове Баталова и его дочери. Обманом заключили с ними несколько договоров пожизненной ренты. Обещали заботиться до конца жизни, а на деле втайне переписали на себя все имущество покойного актера:

«Мы не виновны и наказание понести не готовы, мы будем бороться».

Еще весной Замоскворецкий суд Москвы вернул имущество наследникам Баталова. Все три договора ренты были признаны недействительными. Однако Наталья Дрожжина решила оспорить решение.

«Все подписи Гитаны Аркадьевны на всех документах подлинны. Это установили два уважаемых института МВД», — отметил подсудимый.

На днях в Мосгорсуде отклонил апелляцию Натальи Дрожжиной. Теперь все имущество народного артиста, которое оценивают в 100 миллионов рублей, окончательно и бесповоротно вернется к законным владельцам — Гитане Леонтенко и Марии Баталовой:

«Я рада, иначе я бы умерла, вы что! Как же можно Машку рабыней сделать?» — сказала вдова Баталова.

«Про Баталова сейчас говорят не о том, какой он был великий актер, а о том, как делится его наследство. Ну, что? Грустно это. Очень-очень грустно», — прокомментировал телеведущий Вадим Верник.

А между тем судебное дело только набирает обороты! Ведь Наталья Дрожжина и Михаил Цивин опустошили банковские счета покойного артиста.

«Суммы достаточно большие — миллион рублей, 100 тысяч долларов, 50 тысяч евро», — пояснил адвокат семьи покойного актера.

По словам адвокатов родственников Баталова, эти деньги предприимчивая пара тратила на себя. В банковских выписках — чеки из столичных ресторанов, магазинов нижнего белья и алкомаркетов:

«Из заказов было пиво, сало с картошкой. Также чеки на ободки, чеки на шампуни для окрашенных волос. Маша не окрашивается».

Михаил Цивин не отрицал — они с супругой делали эти покупки, но якобы не для себя, а для Маши и Гитаны:

«Все покупалось по указанию Гитаны Аркадьевны. В том числе и суши, и шампанское».

«Вы видите, я аж заикаться начала. Я не курила, не пила всю жизнь!» — опровергла слова Цивина вдова артиста.

Юристы Гитаны Леонтенко уверены: вина Цивиной и Дрожжина будет доказана и по этому эпизоду! Тем более что нотариус Дмитрий Бублий, который заверял договоры ренты, уже дал признательные показания.

«В день заключения договоров были списаны со счета Марии почти 42 тысячи рублей. Поскольку Бублий утверждает, что это деньги за договор оплатила Дрожжина, но почему-то они были списаны с расчетного счета Баталовых. Мы эти деньги заявили также ко взысканию с нотариуса Бублия. <…> Он признает вину в части того, что он злоупотребил своими правами и доверился Цивину», — рассказал адвокат потерпевших Сергей Лукин.

«Я вообще считаю, что на него оказано давление начиная еще с 20 июля прошлого года, потому что у него трое детей, у него сестра, у которой двое детей. И ему очень сейчас тяжело. Я думаю, что когда-нибудь он признается в том, что он сделал ошибку», — сказал Дмитрий Цивин.

На днях Дмитрий Бублий оказался втянут в очередной скандал. Одну из его клиенток нашли мертвой в собственной квартире. Перед этим женщина отписала столичную недвижимость неизвестным лицам. Теперь нотариус может лишиться не только практики, но и свободы — вслед за своими заказчиками!

Вдова народного артиста мечтает только об одном — вернуть свои деньги и зажить мирной жизнью:

«Мне друзья дают деньги на жизнь <…> Как я могу бедствовать? Что вы!» - прокомментировала Гитана Леонтенко.

«Машка молодец держится, держится. Но она, знаете, она всегда работает, она как-то в работе уходит от этих мыслей горестных или каких-то. Вот, Гитану надо все время отвлекать уже, не знаю, что и делать», — поделился друг семьи актера Владимир Иванов.

Вдова Баталова уверяет — она волнуется не за себя, за дочь. Мария с самого рождения страдает ДЦП, и ей нужны особые условия. Гитана Леонтенко рада, что наконец-то смогла отстоять наследство:

«Я счастлива, что выполню то, что мы с Алешей решили: она будет писать, будет жить и помогать таким же, как она».

Алексей Баталов умер четыре года назад, оставив жене и младшей дочери все свое имущество. Свою старшую дочь Надежду в завещание он не включил. Однако недавно СМИ облетела новость: у актера якобы есть еще одна дочь Мария — от актрисы Ларисы Голубкиной.

«Вы знаете, это уже пятая версия. И все как бы отцы прекрасны. Мне кажется, что это замечательно, я могу похвастать пятью отцами. По-моему, это здорово! <…> Ну так как мне уже не привыкать, то с радостью. А потом все-таки это народный артист», — прокомментировала актриса.

Мария Голубкина уверяет: она не станет выяснять, кто ее настоящий отец и тем более претендовать на богатства Баталова.