Богомолову нельзя знакомиться с Ивлеевой: эксперт предрекла Собчак потерю мужа
По словам специалиста, Ксения Анатольевна не зря напряглась во время интервью с экс-избранницей рэпера Элджея.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
На днях блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в эфире скандально известной YouTube-программы «Осторожно, Собчак» призналась, что после болезненного расставания с рэпером Элджеем надеется однажды увидеться с Константином Богомоловым. Супруга режиссера, услышав такое, судя по всему не на шутку испугалась. Она, конечно, рассмеялась, но заметила, что этого никогда не произойдет, мол, зачем ей это надо.
И переживания Ксении Анатольевны были не напрасны, считает эксперт по лжи и физиогномист Светлана Филатова. По ее словам, экс-избранница рэпера Элджея вполне могла бы очаровать 46-летнего Богомолова, поскольку его душевные побуждения полностью соответствуют жизненному пути Ивлеевой.
«Ксения не зря напряглась. Потому что здесь вполне он может влюбиться. Она — нет. Он не герой ее романа. И чисто для того, чтобы позлить Ксению, она это сказала. А вот что касается его, то он вполне может влюбиться в Настю Ивлееву», — сказала Филатова в эфире своей YouTube-программы.
Светлана Филатова также добавила, что Ивлеева — настоящий трудоголик. По ее словам, телеведущая просто умрет без работы, поэтому она больше ориентирована на успех в карьере, нежели в личной жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Ивлеева впервые рассказала о причинах развода с Элджеем.
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