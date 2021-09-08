Богомолову нельзя знакомиться с Ивлеевой: эксперт предрекла Собчак потерю мужа

|
Елизавета Мареныч
1 615

По словам специалиста, Ксения Анатольевна не зря напряглась во время интервью с экс-избранницей рэпера Элджея.

Богомолову нельзя знакомиться с Ивлеевой: эксперт предрекла Собчак потерю мужа

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

На днях блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в эфире скандально известной YouTube-программы «Осторожно, Собчак» призналась, что после болезненного расставания с рэпером Элджеем надеется однажды увидеться с Константином Богомоловым. Супруга режиссера, услышав такое, судя по всему не на шутку испугалась. Она, конечно, рассмеялась, но заметила, что этого никогда не произойдет, мол, зачем ей это надо.

И переживания Ксении Анатольевны были не напрасны, считает эксперт по лжи и физиогномист Светлана Филатова. По ее словам, экс-избранница рэпера Элджея вполне могла бы очаровать 46-летнего Богомолова, поскольку его душевные побуждения полностью соответствуют жизненному пути Ивлеевой.

«Ксения не зря напряглась. Потому что здесь вполне он может влюбиться. Она — нет. Он не герой ее романа. И чисто для того, чтобы позлить Ксению, она это сказала. А вот что касается его, то он вполне может влюбиться в Настю Ивлееву», — сказала Филатова в эфире своей YouTube-программы.

Светлана Филатова также добавила, что Ивлеева — настоящий трудоголик. По ее словам, телеведущая просто умрет без работы, поэтому она больше ориентирована на успех в карьере, нежели в личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Ивлеева впервые рассказала о причинах развода с Элджеем.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.44
0.25 86.91
0.02
Отложите все дела! Совет дня на среду, 8 сентября, по системе Бацзы

Последние новости

19:17
Евгений Зиничев: служба по зову сердца и трагическая гибель
19:09
Путин обратился с приветствием к участникам форума «Россия — спортивная держава»
18:50
Спецрейс с телом погибшего главы МЧС Зиничева прибыл в Москву
18:46
Турчак: «Единая Россия» поддерживает право Донбасса на самоопределение
18:31
Погибшие в Норильске глава МЧС и режиссер дружили: «Друг спасал друга»
18:14
Перенесшего инсульт Краско выписали из больницы: «Ноги будто не свои»

Сейчас читают

«Полный сброд. Полная убогость». Реакция болельщиков на игру сборной России в первом тайме матча с…
В отношении генерала Вооруженных сил России возбудили дело о коррупциии
Последнее видео с погибшим на учениях главой МЧС Зиничевым
Пописавшая под елочкой Волочкова опубликовала интимные снимки в знак протеста
Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака