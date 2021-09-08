Богомолову нельзя знакомиться с Ивлеевой: эксперт предрекла Собчак потерю мужа

На днях блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в эфире скандально известной YouTube-программы «Осторожно, Собчак» призналась, что после болезненного расставания с рэпером Элджеем надеется однажды увидеться с Константином Богомоловым. Супруга режиссера, услышав такое, судя по всему не на шутку испугалась. Она, конечно, рассмеялась, но заметила, что этого никогда не произойдет, мол, зачем ей это надо.

И переживания Ксении Анатольевны были не напрасны, считает эксперт по лжи и физиогномист Светлана Филатова. По ее словам, экс-избранница рэпера Элджея вполне могла бы очаровать 46-летнего Богомолова, поскольку его душевные побуждения полностью соответствуют жизненному пути Ивлеевой.

«Ксения не зря напряглась. Потому что здесь вполне он может влюбиться. Она — нет. Он не герой ее романа. И чисто для того, чтобы позлить Ксению, она это сказала. А вот что касается его, то он вполне может влюбиться в Настю Ивлееву», — сказала Филатова в эфире своей YouTube-программы.

Светлана Филатова также добавила, что Ивлеева — настоящий трудоголик. По ее словам, телеведущая просто умрет без работы, поэтому она больше ориентирована на успех в карьере, нежели в личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Ивлеева впервые рассказала о причинах развода с Элджеем.