Блогеры врут? Врач развенчала мифы о фейс-билдинге

За время карантина многие открыли для себя фейс-фитнес. Вынужденный удаленный формат резко сделал популярными видео, по которым легко и доступно можно было освоить технологию омоложения лица с помощью специальной гимнастики. Врач-косметолог Инесса Олийниченко эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала об эффективности лицевого фитнеса.

Блогеры и коучи, продвигающие фейс-фитнес, обещают, что с помощью гимнастики мы сможем поднять лицо, улучшить его контуры, накачать мышцы, и соответственно, эта методика заменяет инъекции и любые косметологические процедуры.

«Я хочу разоблачить блогеров и опровергнуть это мнение: прежде всего, потому что я врач и хорошо знаю анатомию», — заявила врач-дерматолог Инесса Олийниченко.

Принцип работы фейс-тренера построен на том, чтобы убедить нас в получении прекрасного очевидного эффекта, накачивая мышцы лица. Нужно понимать, объясняет эксперт, что мышцы лица и скелетная мускулатура тела относятся к совершенно разным группам мышц. И если, «прокачивая» тело во время фитнеса, мы действительно получаем красивую фигуру и прекрасный рельеф, то с лицом такого эффекта ждать не стоит.

«Мышцы тела — скелетная мускулатура — двумя своими концами прикрепляются к костным отросткам. Соответственно, это мышцы, которые можно изолированно прокачать. На лице мимические мышцы одним своим концом вплетаются в окружающие ткани, а вторым концом прикрепляются к костным структурам. Следовательно, идет содружественное движение определенной группы мышц: мы не можем локально прокачать какую-то одну мышцу, напрячь или расслабить ее, это всегда будет содружественная работа. Таким образом, напрягая одну мышцу, мы напрягаем и окружающие, которые в таком тонусе не нуждаются», — отметила эксперт.

Врач также выделила три группы мышц:

мышцы-леваторы — те, которые поднимаю верхнюю часть лица;

мышцы-депрессоры, которые работают в нижней трети лица;

мышцы-сфинктеры — мышцы вокруг рта и вокруг глаз.

Специалист объяснила, что во время разговора и ежедневных мимических реакций данные мышцы и так находятся в определенном напряжении, а если мы еще будем активно заниматься фейс-билдингом, прорабатывая, например, мышцы-депрессоры, мы в итоге получим еще большее напряжение этой группы мышц.

Инесса Олийниченко поделилась историями своих пациентов, которые пришли к ней на прием после локадуна, чтобы убрать неожиданные побочные эффекты самостоятельно проделанной активной лицевой гимнастики. В стремлении похорошеть они перестарались и в итоге оказались у специалиста с проблемами опущенных уголков, провисающими брылями и, что самое некрасивое, со стяжанием платизмы. Причем шейная мышца проявлялась непроизвольно во время обычного разговора, что никак не украшает женщину.

«Гимнастика никогда не уберет брыли, не уменьшит носогубные складки, не устранит мимические морщины, потому что усиленная проработка мышц лица приведет лишь к появлению мимических морщинок вокруг глаз перпендикулярно мышцам, а также вертикальных морщинок — вокруг рта. С помощью гимнастики мы не улучшим качество кожи, не устраним пигментацию и рельефность», — подытожила врач-дерматолог Инесса Олийниченко.

В заключение эксперт сравнила фейс-фитнес с косметологией 1990-х, когда мы делали маски из продуктов. Сегодня каждому, считает Инесса, нужно выбирать: либо назначение врача и правильные процедуры, либо остаться в прошлом, делая гимнастику и накладывая огурчики.

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