Тяжелобольной Андрей Губин вернулся в Россию и живет с девушкой

Популярный российский певец Андрей Губин вернулся в Россию из Египта. Сейчас исполнитель хита «Зима-холода» проживает на родине вместе со своей девушкой. В последнее время артист не общается с прессой, и в целом ведет закрытый образ жизни.

«Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться», — рассказал артист в интервью Aif.ru.

По словам Губина, он ведет замкнутый образ жизни и практически не включает свой телефон. 47-летний певец жалуются, что ему часто пишут гадости, в том числе и оскорбления. Звезда 90-х устал от нападок хейтеров, среди которых в основном незнакомые люди.

При этом артист продолжает заниматься творчеством. По его словам, недавно он записал несколько неплохих песен. Правда пока неясно станут ли его новые композиции хитами, как те, что «мальчик-бродяга» исполнял в 90-е. Тем не менее возвращаться на сцену Губин пока не планирует.

Сейчас артист занимается приятными хлопотами. Он подыскивает дом, в котором судя по всему будет жить вместе со своей любимой девушкой. Имя избранницы музыкант не раскрывает.

Известно, что исполнитель страдает от неврологического недуга — левосторонней прозопалгии. Такой диагноз может развиться из-за сильного стресса, высоких нагрузок и переутомления.

Андрей Губин получил широкую популярность в середине 1990-х — начале 2000-х. 20 лет назад его песни знала вся молодежь страны. Главными хитами артиста стали «Ночь», «Зима-холода», «Танцы», «Девушки, как звезды», «Лиза».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Андрей Губин решил переехать заграницу.