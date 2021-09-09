Волочкова показала «вертолетик», от которого в сексе без ума ее мужчина

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Надежда Квашенко
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Балерина может похвастаться не только впечатляющей растяжкой, но и прекрасной фантазией. Креативность распространяется и на интимную часть ее жизни.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Эпатажная светская львица Анастасия Волочкова продолжает волновать сердца поклонников новыми подробностями своей интимной жизни. Балерина опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она демонстрирует скандально известный «вертолетик».

Об этом очень полезном во всех отношениях упражнении, во время выполнения которого, судя по всему, прокачиваются все возможные мышцы ног, бедер и даже спины, бывшая прима ранее рассказала во время презентации своего дебютного диска «Вселенная».

«Вы даже не представляете, как в близости эротично выглядит растяжка — так называемая поза „вертолет“. Огромные возможности в спальне открываются у пластического тела», — цитируют Волочкову «Дни.ру».

Балерина рассказывала о любимой секс-позе и в интервью Ксении Собчак. По ее уверениям, именно от «вертолетика», который практикует в сексе скандальная звезда, ее возлюбленный просто в восторге. Волочкова призналась, что выполняет феерическое упражнение для своего нынешнего любимого мужчины каждое утро.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова назвала причину расставания с Джимом Керри.

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