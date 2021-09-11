Сестра Нюши спросила у Путина, плачет ли он в особенные моменты

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Егор Измалкин
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Синхронистка Мария Шурочкина получила из рук президента государственную награду в Екатерининском зале Кремля за победу на Олимпиаде в Токио.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина не смогла сдержать слез во время вручения государственной награды в Екатерининском зале Кремля из рук президента РФ Владимира Путина. Она поинтересовалась у российского лидера, плачет ли он сам.

«Ой, я уже поплакать успела. У меня всегда был вопрос: плачете ли вы в такие моменты?» — сказала она, выступая с благодарственным словом перед президентом.

Владимир Путин ответил лишь загадочной улыбкой.

В интервью корреспонденту МИЦ «Известия» Виктору Синеоку Мария Шурочкина очень старалась сдерживать эмоции.

«Слезы подкатывают. Когда вышел первый человек, когда началась первая речь, я поняла, что надо держаться. Мы этого ждали очень. Вся страна этого ждала. Я уверена. Ты вроде сидел на карантине, готовился к этому, но вдруг ты внезапно осознаешь, что ты рядом с президентом, что твоя мечта сбылась. Вот видите, снова начинаю плакать. Это неимоверное счастье», — рассказала спортсменка в интервью», — поделилась эмоциями с 5-tv.ru спортсменка.

5-tv.ru

Сборная РФ, выступавшая на Олимпиаде в Токио под флагом Олимпийского комитета России, завоевала в медальном зачете пятое место. Атлеты привезли на родину 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.

11 сентября в Екатерининском зале Кремля президент вручил государственные награды золотым медалистам Игр в Токио. Орденом Александра Невского наградили синхронисток Александру Пацкевич, Светлану Ромашину и Аллу Шишкину. Орденом Почета отмечены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, борец Абдулрашид Садулаев.

Как писал 5-tv.ru ранее, Мария Шурочкина, которая приходится младшей сестрой певице Нюше, пожаловалась на отсутствие известности.

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