Три гармонии, засилье металла и шанс найти клад. Бацзы-прогноз на период с 13 по 19 сентября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Предстоящая неделя обещает быть нестандартной. Дни работы и отдыха могут поменяться местами. Начало и конец недели потенциально очень удачные и продуктивные. Провисают среда, четверг и пятница, на которые специалисты по бацзы рекомендуют не планировать важных дел и больше отдыхать.

Отмечу также, что вся неделя не сильно располагает к коммуникациям — энергии воды (кроме понедельника) не будет вовсе. Будет сложно договариваться, проводить презентации, будет непросто работать журналистам, пиарщикам, СММ-специалистам, логистам. В среду и субботу с коммуникациями немого помогут Благородные звезды, но сильно на них рассчитывать я бы не стала, они больше работают на личные взаимоотношения.

На энергетическом коне на этой неделе учителя, чиновники, консультанты, психологи и специалисты по недвижимости. Но, конечно, стоит знать собственную карту, чтобы знать какие дни персонально вам могут принести удачу.

Понедельник, 13 сентября. Ян Дерево и Крыса

Нетипичный понедельник — дела будут получаться. Энергии дня обещают принести гармонию и удовлетворенность.

Хорошо будет получаться все, что связано с развитием — саморазвитием, развитием бизнеса, дома, детей. За эту энергию отвечает Янское Дерево.

Рекомендуется затевать ремонт, устраивать свадьбы, отправляться в путешествия, проводить встречи и переговоры. За коммуникации отвечает Крыса — знак Янской Воды.

Не стоит в понедельник начинать судебные дела и устраивать раздел имущества — есть большая вероятность проиграть.

День не очень благоприятен для людей с Лошадью в карте.

Вторник, 14 сентября. Инь Дерево и Бык

Символ энергии дня — трава на снегу. Иньское дерево на замерзшей земле Быка. С одной стороны, очень стойкое — с другой капризное сочетание стихий.

Энергии дня стабильные. Благоприятно заниматься долгосрочными проектами, инвестициями. Хорошо будет открывать бизнес. Подписывать документы, покупать имущество.

О покупках особо. Во вторник в очередной раз откроется благородная звезда Хранилище (сокровищница). Она дает возможность совершить удачную покупку, заработать, получить наследство или хороший гонорар. Можно даже найти клад! Особенно везучими могут стать люди стихии Дерева (дневной столп удачи Дерево) или Огня.

День не совсем благоприятен для людей, у которых в карте есть Коза.

Среда, 15 сентября. Ян Огонь и Тигр

Сегодня Дерево (Тигр) будет сгорать в Огне. День амбивалентный. С одной стороны — благоприятные условия для начала всяческих новых дел, с другой, он несет в себе риски срыва планов и неприятных происшествий вроде потери документов.

Результирующий итог таков — лучше всего среда подходит для решения вопросов в сфере взаимоотношений. Хорошо пойдут встречи, свидания, разводы, расставания, дружеские тусовки и душевные посиделки. Те, кто давно хотел разобраться с визави — среда тот самый для этого день.

Чего не стоит делать: ходить за кредитом, начинать ремонт, устраивать переезд, покупать имущество (это надо было делать вчера). Ну, и традиционно — стоит быть аккуратными за рулем и не устраивать себе адреналиновых развлечений.

День будет особенно нервным для людей знака Обезьяна.

Четверг, 16 сентября. Инь Огонь и Кролик

Четверг — середина недели и самый лучший день для отдыха. Парадокс? Вовсе нет. Бацзы не знает, что у нас выходные бывают только в субботу и в воскресенье, а учитывает только благоприятность или не благоприятность сочетания энергий. Получается, что для работы четверг не очень, для отдыха — самое то.

Судите сами. Управитель дня Кролик вступает в конфликт с правителем месяца Петухом. Такое близкое столкновение всегда не очень хорошо. Катастрофы, конечно, не будет, но весьма вероятно, что в течение дня могут происходить всяческие сбои и неприятности.

Ну, а если прибавить еще несколько не очень хороших энергетических сочетаний, которые в бацзы называются «ша» — то становится совсем ясно — лучше в такой день ничего серьезного не затевать. Сидеть тихо, мечтать, зависать и получать максимальное удовольствие от жизни в предлагаемых обстоятельствах.

Наиболее уязвимыми в четверг будут люди знаков Петух и Кролик.

Пятница, 17 сентября. Ян Земля и Дракон

Пятница продолжает тенденцию четверга. Слишком много противоречивой и негативной энергии, чтобы планировать действительно важные дела.

Не факт, что в вашей жизни произойдет какая-то серьезная неприятность, но день может попортить кровь задержками планов, нестыковками, срывами договоренностей, ощущением, что все валится из рук.

Сила воздействия негативных энергий зависит от силы вашей личной карты, ее индивидуальными настройками и вашим психологическим настроем. Можно спокойно решать рутинные рабочие вопросы, разбирать завалы и медитировать на офисный монитор.

Самое главное — не стоит в пятницу заниматься экстремальными видами спорта и надо быть очень аккуратными за рулем. Отдых — тоже рекомендуется тихий и спокойный.

Самыми уязвимыми в пятницу будут люди с Собакой в карте.

Суббота, 18 сентября. Инь Земля и Змея

Суббота принесет очень сильную энергию Металла. Соединятся управитель дня Змея, управитель месяца Петух и управитель года Бык. В бацзы это называется «треугольник стихии» или «три гармонии». Такое сочетание обычно означает хорошие перспективы для партнерских взаимоотношений. А Металл в бацзы — это структура, стратегия, дисциплина, власть. Складываем вместе и получаем — стратегическое партнерство, партнерство в областях, требующих дисциплины или привлечение партнера, обладающего властью.

Если вам благоприятна стихия Металла — смело назначайте на субботу судьбоносные дела, устраивайте подписание контрактов, начинайте строительство, выходите на новую работу.

Если вы не знаете благоприятен вам Металл или нет, понаблюдайте за тем, как пройдет ваша суббота, что в этот день произойдет. Если все будет очень удачно, и вы будете летать как на крыльях — значит энергия Металла вам явно полезна.

Впрочем, день будет неплох в принципе для всех. Хорошо на эту субботу планировать свидания, встречи с близкими людьми, устраивать разговоры по душам и выяснять отношения.

Однозначно не самым благоприятным день будет разве что для людей со Свиньей в карте.

Воскресенье, 19 сентября. Ян Металл и Лошадь

Все будет хорошо делать в это воскресенье, кроме как ложиться в больницу. Сочетания энергий не будут благоприятны для начала лечения. Поэтому, если у вас есть возможность передвинуть плановый поход к врачевателям тела — сделайте это. Если что-то экстренное, помните, никакая астрология не может вам советовать отказываться от врачебной помощи!

День будет прекрасен для разнообразных встреч, свиданий, просьб о помощи, сбора долгов и получения заслуженного признания. Хорошо в воскресенье (и в субботу также) устраивать свадьбы, проводить презентации и церемонии открытия.

Дни Лошади традиционно неблагоприятны для людей, у которых в карте есть Крыса.

Всем удачной недели и хорошего бацзы!