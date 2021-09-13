Песков с Навкой и старшей дочерью провели зарядку для жителей Москвы

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Карина Исхакова
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Тренировка прошла в рамках благотворительного теннисного турнира.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с супругой олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и старшей дочерью Лизой провели разминку для жителей Москвы. Тренировка прошла на стадионе «Лужники» в рамках благотворительного теннисного турнира BOSCO FRIENDS OPEN. Видео с мастер-класса, Навка выложила в разделе Instagram-сторис. Фигуристка также поделилась фотографией, на которой она изображена вместе с супругом и его старшей дочерью.

«С удовольствием приняли участие в акции и провели зарядку вместе с супругом, дочкой Лизой и Михаилом Куснировичем. Все средства, собранные в ходе турнира, будут направлены в благотворительный фонд «Друзья», — подписала снимок Татьяна Навка.

 
 
 
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Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Члены семьи специально выбрали несложные упражнения для москвичей. Участники мастер-класса остались довольны проведенной тренировкой. Некоторые фолловеры олимпийской чемпионки пожалели, что они не смогли присутствовать на спортивном мероприятии.  

«Тоже бы с удовольствием с вами позанималась. Это замечательная инициатива»;

«Сразу чувствуется, что тренировка прошла весело и задорно»;

«Счастья вашей замечательной семье. И побольше таких акций для всех желающих», — написали интернет-пользователи.

Татьяна Навка регулярно помогает фондам, которые перечисляют деньги тяжелобольным детям. Елизавета оказывает помощь благотворительным организациям, которые поддерживают пожилых людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Навка показала, как Дмитрий Песков поздравил дочь с семилетним днем рождения.

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