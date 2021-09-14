Раскрыты особенности и цена новых iPhone

Компания Apple продемонстрировала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max на сентябрьской презентации.

Одним из главных нововведений в дизайне нового семейства смартфонов стал уменьшенный экранный вырез — впервые с момента запуска системы FaceID. Также iPhone 13 и 13 mini получили новое расположение камер — теперь они выстроены по диагонали. В остальном смартфоны внешне очень похожи на предшествующие модели.

Флагманские версии iPhone оснащены OLED-дисплеями с частотой обновления картинки 120 Гц. Технология получила название ProMotion, в компании обещают, что софт будет оптимизирован под новые возможности смартфонов.

Аппаратной платформой всех новинок стал новый процессор Apple Bionic A15 с возросшей производительностью, в том числе графической. Кроме того, значительно ускорится выполнение задач, где задействован искусственный интеллект. Кроме того, в девайсах использована новая подсистема управления дисплеем.

iPhone 13 и 13 mini получили новую широкоугольную камеру, однако разрешение осталось прежним — 12 Мп. Также в них использована технология стабилизации сдвигом матрицы. В Apple обещают, что камера будет лучше снимать при недостатке света.

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max по-прежнему оснащаются дополнительной камерой-телевиком, теперь с трехкратным зумом. Основная камера на 12 Мп получила увеличенный размер матрицы. Кроме того, появился режим макрофотографии. Важным новшеством стало увеличение минимальной планки памяти в младших моделях — теперь она начинается со 128 ГБ. Впервые появится версия с накопителем 1 ТБ. Также новые iPhone получили увеличенные аккумуляторы: в среднем обещается прибавка автономности в 1,5-2 часа. Зарядок в комплектации не предусмотрено.

Предзаказ на iPhone 13 в России открывается 22 сентября, стоимость iPhone 13 стартует от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи рублей.

Кроме смартфонов Apple представила два новых iPad, один из которых — модель mini — выполнен в новом дизайне. Устройство отличается от предыдущих планшетов более тонкими экранными рамками, у него не будет кнопки Home внизу передней панели, а сбоку появится кнопка включения со встроенным дактилоскопическим сенсором Touch ID.

Модель mini с поддержкой 5G и портом Type-C оснащена 8,3-дюймовым IPS-дисплеем и одинарной камерой разрешением 12 мегапикселей с поддержкой функции Smart HDR и возможностью записи видео в 4K.

Наконец, компания презентовала новое поколение умных часов Apple Watch. Устройства седьмой серии будут доступны в новых цветах, кроме того, они обладают улучшенной батареей и экраном на 20% больше, чем в предыдущей модели. Корпус устройства будет на 100% сделан из переработанного алюминия.

Как сообщал 5-tv.ru, один из основателей Apple Стив Возняк объявил о создании собственной космической компании. Называться она будет Privateer Space. По некоторым данным, элементы космических кораблей компании будут изготовлены по технологии 3D-печати из титана. Это защитит их от столкновения с орбитальным мусором.