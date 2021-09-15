Магия украшений: как серьги в ушах влияют на судьбу

От правильного выбора серег зависит многое, считают экстрасенсы. И речь идет не столько про внешний облик женщины, надевшей сережки, сколько о той энергетической ценности, которые они несут. Да-да. Простые украшения, которые носят женщины по всей планете и не задумываются об их важности, несут в себе конкретную энергетику и способны оказывать влияние на судьбу владелицы.

Оговоримся, что не все серьги обладают магическими свойствами. По словам специалистов, пластиковые украшения и бижутерия не помогут, например, защититься от сглаза. Лучше всего покупать изделия из драгоценных металлов — золота или серебра, — или украшения, декорированные камнями.

При этом разные металлы и камни по-разному воздействуют на свою обладательницу. По мнению экстрасенсов, по уровню влиянию изделия делят на три ключевые стихии: огонь, земля и вода.

Как выбрать серьги и не ошибиться — и тем более не навредить? Вот несколько советов эзотериков.

Привлечь самца: «огненные» серьги.

Камни: рубин, агат, цитрин, янтарь, гранат, оникс

Металл: золото

В этом случае сама стихия говорит за себя. Такие серьги подойдут обладательницам яркого нрава, деятельным и сильным. Они наделяют мощной энергетикой и прибавляют бодрости на весь день. Украшения будут как раз дамам, которые имеют бизнес и постоянно погружены в дела. Также «сережки огня» обладают сильными любовными свойствами. В них женщина выглядит желанной и сильнее привлекает внимание мужчин.

Эксперты предостерегают от ношения таких украшений постоянно: в зрелом возрасте вы рискуете остаться без партнера и доживать век в одиночестве. Есть вероятность того, что с годами ваш характер будет только ухудшаться, вы чаще будете чувствовать агрессию и нервничать по пустякам. Будьте осторожны!

Оберег от колдовства: «водные» серьги

Камни: иолит, флюорит, яшма, опал, сапфир, кварц, циркон.

Металл: серебро.

Эти украшения «смоют» с вас всю негативную энергетику: будь то наговор от завистливой подруги или злые языки коллег. Эзотерики советуют приобрести камни водной стихии всем женщинам — украшения станут вашим магическим оберегом и защитят от злых духов и прочей нечисти. Особенно полезным влияние этих камней скажется на таких важных мероприятиях как свадьба, день рождения или похороны. Как правило, на них собирается большое количество людей, и энергетическое поле может ослабеть.

Уверенность в себе: «земляные» серьги

Камни: тигровый глаз, бирюза, топаз, изумруд, нефрит, алмаз, аметист и аквамарин.

Металл: не определен.

Успокоиться, сосредоточиться на работе или домашних делах, почувствовать прилив уверенности в своих силах — именно так работают камни земляной стихии. Специалисты утверждают, сережки с такими спокойными цветами, как зеленый или голубой, помогут заглушить чувство страха и паники. Приведут в порядок нервы. Согласно рекомендации экспертов, такие серьги можно надеть на тихий семейный ужин или на работу, особенно если вторая довольно нервная.

С помощью сережек можно наладить и личную жизнь, говорят экстрасенсы. Если правильно скомбинировать украшения огненной и земляной стихий, можно добиться успехов у мужчин. А если у вас уже есть любимый человек, то сохранить любовь на протяжении всей жизни.

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