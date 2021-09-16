Александр Шаганов раскрыл неожиданную правду о причине смерти Жени Белоусова

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Карина Исхакова
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Поэт-песенник не верит, что звезду 90-х мог сгубить алкоголь.

Александр Шаганов раскрыл неожиданную правду о причине смерти Жени Белоусова

Фото: ТАСС / Кузьмина Татьяна

Поэт-песенник Александр Шаганов раскрыл истинную причину смерти Жени Белоусова. Он ушел из жизни в возрасте 32 лет. Автор хитов звезд отечественной эстрады некоторое время работал вместе с музыкантом. Шаганов уверен, что к внезапной кончине артиста могла привести его травма, полученная еще в детском возрасте.

«Может быть, это было лишь определенное дополнение. Это все детская травма, которая его в итоге настигла. Автомобиль сдавал назад и задел Женю. Он ударился головой о бордюр. Однажды он на гастролях в Брянске сказал, что ему поставлен страшный диагноз. Его может в любой момент настичь детская травма — аневризма мозга. Он сказал это как-то отстраненно. В это было сложно поверить», — рассказал Шаганов в эфире «Россия 1».

Поэт-песенник выразил предположение, что сказаться на ранней смерти звезды 90-х мог и его образ жизни. Белоусов находился в постоянных разъездах. Артист много гастролировал, за одни сутки мог оказаться в городах с разными часовыми поясами. При этом Шаганов не верит, что музыканта мог сгубить алкоголь. Тем не менее многие считают, что именно любовь с горячительным могла свести в могилу молодого человека.

Женя Белоусов был кумиром для молодежи конца 80-х начала 90-х. Девочки в возрасте от 15 до 25 заслушивали «до дыр» кассеты с его песнями. Артиста любят и помнят по таким композициям, как «Девочка моя синеглазая», «Ночное такси», «Девчонка-девчоночка», «Облако волос».

Женя Белоусов скончался 2 июня 1997 года. Молодому артисту было всего 32 года. У него осталось двое маленьких детей: дочь Кристина и сын Роман. Звезду 90-х похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит крошечная внучка Жени Белоусова. Фотографией с малышкой поделилась дочь покойной звезды 90-х.

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