Наталья Варлей переехала в загородный дом за шесть миллионов рублей

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Анна Павлова
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Актриса решила оставить свою «трешку» на Арбате и податься ближе к природе.

Наталья Варлей переехала в загородный дом за шесть миллионов рублей

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Актриса Наталья Варлей, известная по главной роли в «Кавказской пленнице», продала дорогую трехкомнатную квартиру на Новом Арбате в Москве и переселилась на дачный участок за городом, который приобрела за шесть миллионов рублей. Об этом пишет сайт KP.RU.

Мысли о том, чтобы переехать поближе к природе, 74-летняя артистка вынашивала давно. Долгое время она проживала в квартире в Мерзляковском переулке, которую получила еще при Советском Союзе. Позже артистка решила «разменять» трехкомнатные апартаменты две маленькие квартиры в столице. В одной жила сама, вторую отдала сыну.

Участок в 40 километрах от Москвы и в довольно престижном месте Варлей приобрела полтора десятка лет назад. Домик с приусадебным участком находится в очень живописном уголке. Вокруг березовая роща, в лесу можно собирать грибы. На участке — баня, небольшой огород, качели и все, что нужно для отличного семейного пикника, — гриль и садовая мебель.

Убранство в доме соответствует вкусу и пристрастиям артистки. Деревянная мебель и уютный камин, библиотека с целой коллекцией книг. По замечанию журналистов, подобные дома в округе стоят около шести миллионов рублей.

Известно, что долгое время Варлей, еще во время жизни в столице, соседствовала со скандально известным продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Актриса признавалась, что тот и в быту вел себя довольно вызывающе — часто приглашал гостей и устраивал шумные вечеринки. Бывало Алибасов и затапливал соседку снизу.

Как 5-tv.ru писал ранее, Александр Серов показал роскошную квартиру, которую продает за 20 миллионов рублей.

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