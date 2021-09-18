Нумерологи раскрыли, как узнать возраст души по дате рождения

Нумерологи раскрыли один из способов рассчитать возраст души — по дате рождения. По их мнению, даже у молодого человека может быть дух, не раз перерождавшийся в новом земном теле в течение тысячелетий. Для того чтобы проверить, сколько лет вашей душе, вы можете или воспользоваться онлайн-тестом, коих в открытом доступе в сети великое множество, или произвести несложные арифметические расчеты самостоятельно.

Итак, чтобы узнать свой ментальный возраст последовательно сложите все цифры даты вашего рождения. К примеру, если это 25.12.1988, то схема выглядит так: 2+5+1+2+1+9+8+8, в сумме выходит 36. Далее складываете 3+6, и цифра вашей души, выходит, 9. Ниже представлены значения каждого из девяти возможных результатов.

1

Душа человека, цифрой рождения которого является единица, очень молода, ее жизненный опыт невелик, что компенсирует развитая интуиция, так называемое шестое чувство. Из-за своей юности, несмотря на земной возраст, такой человек склонен совершать ошибки, если не умеет прислушиваться к внутреннему голосу. Поэтому эксперты рекомендуют им во всех ответственных делах и при принятии решений, проявлять предельную бдительность, перепроверять информацию о партнерах при заключении сделок, быть внимательными в финансовых вопросах любого уровня сложности.

2

«Двоечники», вероятно, пришли на Землю второй раз. Их душе может быть около 100 лет или больше, в зависимости от пройденного ранее пути. Таким людям присущи некоторая эгоистичность, неуверенность в себе и собственных силах. Из-за этого не всегда успешно складываются отношения с окружением — родными, друзьями и коллегами. Полезно в таком случае не сетовать на мир, а заниматься саморазвитием, работать над слабостями, бороться с сомнениями.

3

Эта цифра говорит о возрасте от 150 до 200 лет. Полная противоположность двойке. Уже знающая нечто о законах бытия душа такого человека дарит ему ощущение твердой почвы под ногами, позитивный настрой на будущее, амбициозность и целеустремленность. Эти люди привлекают внимание, их общество интересно и приятно окружающим — живой ум, разносторонние знания, способность к подвигам и большим поступкам очень привлекательна. Главным образом эксперты советуют не терять ощущения реальности и не зазнаваться.

4

Четверка говорит о том, что вашей душе как минимум 350 лет. Очень хорошая цифра, говорящая об уверенности в себе, развитой интуиции, которая никогда не подводит. Если сумма чисел вашей даты рождения дает этот результат, значит, личность появилась на свет сильная и перспективная, умеющая рассчитывать только на себя, не ждать, что кто-то другой разрешит все проблемы. Этот человек станет надежной опорой для близких.

5

Возраст души рожденных под цифрой 5 приближается к 500 годам. Их можно назвать, если коротко, истинными благодетелями. Помощь нуждающимся можно назвать главной жизненной задачей такого человека. Почти не существует проблемы, которая не поддалась бы ему, так как в достижении цели он привык применять все доступные и даже недоступные средства. На него, безусловно, можно полагаться. Кроме того, с этими «отличниками» никогда не бывает скучно, ведь энергия буквально бьет через край!

6

Это число свидетельствует о ментальном возрасте от 600 до 700 лет. Они похожи на рожденных под цифрой пять, но в них меньше благотворительных начал. Это стремительные личности с разносторонними интересами, они легко справляются с любыми головоломками как в учебе, так и в жизни. Настоящие рыцари в вечном поиске подвига в лучшем смысле такого сравнения.

7

Семерку нумерологи считают уже весьма опытной душой с глубоким пониманием законов бытия. Не удивительно, ведь ей около тысячи лет! Это хорошие и надежные лидеры, как в профессиональном, так и в сугубо компанейском плане. Им комфортнее в окружении старых, проверенных временем друзей, родных и близких, они редко стремятся к безрассудным приключениям. Мудрость веков позволяет философски смотреть на собственные ошибки, не мучиться сожалениями о прошлом и все события воспринимать стойко и спокойно.

8

Восьмерка говорит о возрасте души от одной до полутора тысяч лет. Несмотря на это «старость», внешне они будто всегда молоды, количество прожитых ими земных лет обычно трудно определить. С юности и до ухода из мира они спокойны, размеренны, неторопливы. В их глазах всегда тайна, загадка, которую окружающие тщетно пытаются разгадать. Очень привлекательные, интересные личности, никогда не остающиеся без внимания.

9

Эта цифра говорит о том, что душе человека не менее полутора тысяч лет. Они приходят на Землю уже не для того, чтобы развиваться, достигать, учиться — их главной задачей становится просвещение других. Такие люди знают, как помочь заблудшим стать добрее, счастливее, сильнее. Знание, которое светится в их глазах, притягивает, вызывает доверие, у «девяток» всегда есть верные последователи. Но в помощи другим они могут забыть о самих себе. Следующим шагом развития станет умение жить и для себя, и для остальных.

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