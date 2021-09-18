Столкновение, день болезни и феерический успех: Китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Смотрите на рекомендации по дням и обязательно сверяйте их с событиями в своей жизни: сбылось — не сбылось. И так, постепенно узнаете какие энергии вам благоприятны, какие не очень. И через какое-то время сможете более тонко настраивать свою судьбу.

Неделя, чего давно не случалось, обещает быть классной! Отличное время для преумножения богатства, дорогих покупок, подписания контрактов и открытия бизнесов.

Понедельник, 20 сентября, Инь Металл и Коза

Неделю стоит начинать неспешно. Впрочем, даже если захотите резво вскочить в рабочее седло, скорее всего у вас мало что получится. Энергетический девиз понедельника — неторопливость и обдумывание.

Причина — столкновения управителя дня и года. Бык сталкивается с Козой, а это два земных, твердых, упрямых знака. Чтобы понять какой эффект для вас дает такое столкновение, вспомните июль этого года. Если у вас в июле все валилось из рук, стопорилось и бесконечно переносились договоренности, значит вы чувствительны к такому сочетанию энергий.

Но даже если вам несказанно везло в июле и все шло замечательно, все-таки не стоит в этот понедельник планировать что-либо очень важное. Перестраховка не помешает.

День может быть особенно сложным для тех, у кого в карте есть Бык или Коза.

Вторник, 21 сентября, Ян Вода и Обезьяна

Хорошие новости для тех, кто предпочитает начинать неделю вразвалочку. Вторник обещает быть пустым. Энергии будут стоять на месте, потому совсем не рекомендуется посещать во вторник врачей и назначать плановые операции.

Еще специалисты по бацзы настоятельно не советуют переходить во вторник на новую работу или гулять свадьбу.

Из того, что может получиться — беседы, неважные переговоры, встречи и знакомства — тоже не сильно судьбоносные.

Наиболее уязвимыми во вторник почувствуют себя люди с Тигром в карте. Родившиеся в год Тигра могут ощущать, что мир вокруг не очень адекватен. Те, кто родился в месяц Тигра заходят доказать на работе кто истинный начальник, а люди с Тигром в столпе дня рискуют повздорить со своей второй половиной.

Среда, 22 сентября, Инь Вода и Петух

В среду Петух в карте дня удваивается, еще добавляется Иньская Вода — нас может потянуть на блестящую вечеринку. И есть все шансы, что тусовка получится.

Сочетание энергий в среду трактуется как довольно благоприятное, по красней мере по сравнению с понедельником и вторником. Глобальные проекты и судьбоносные дела лучше планировать на конец недели. А среда вполне себе хороша для делишек средней степени важности.

Неплохо пойдет планирование, хорошо начинать строительство, лечение, выходить на новую работу. Не стоит затевать переезды и перестановки мебели в спальне.

Сильно уязвимыми будут в этот день люди с Кроликом в карте. У тех, кто родился в год Кролика, может все валиться из рук. Кролик в столпе месяца будет спорить с руководством, а Кролик по дню — с супругом/супругой.

Четверг, 23 сентября, Ян Дерево и Собака

В четверг в китайском календаре начинается сезон «осеннее равноденствие». День перехода энергий обычно не очень сбалансированный, немного дерганый.

Наличие Собаки в карте дня откроет «хранилище» (денежную перспективу) для тех водных личностей, у кого в карте есть Собака и рядом тусуется Дракон. Может повезти с финансами и личностям знака Дерева. Наличие звезды «хранилище» в карте дня означает также и способность совершить удачную сделку — выгодно купить или продать что-либо дорогое и важное.

Четверг также очень хороший день для генеральной уборки и избавления от всего ненужного и надоевшего. От килограммов, тоски и тяги к сахару, например. Так что смело назначайте на эту дату — детокс, начало диеты, развод или расхламление.

Четверг не очень благоприятен для людей, в карте которых есть Собака. Собаки по году — вам может нездоровиться. Родившиеся в месяц Собаки — начальство будет к вам предъявлять дополнительные требования. Те, кто родился в день Собаки — будьте аккуратны с супругом/супругой.

Пятница, 24 сентября, Инь Дерево и Свинья

День энергии со знаком Инь — довольно сбалансированный, плавный, спокойный. Энергия Дерева придаст желания развиваться, учиться, общаться с детьми или даже заняться ландшафтным дизайном. Появится такой порыв — не ограничивайте его. Свинья — знак Иньской Воды, она выпускает на волю интуицию, умение договариваться, общаться, дружить.

Благоприятно в пятницу что-либо важное начинать или открывать. Хорошо пойдет открытие нового бизнеса, покупка имущества, новоселье, инвестиции. Секрет дня — начинайте только то, что вы хотите преумножить. Например — банковский вклад. Но не берите в пятницу кредит, а то потом наберете кредитов и сами не заметите.

День не пойдет у людей со Змеей в карте. Змея в столпе года даст недомогание, в столпе месяца — недопонимание на работе, в столпе дня — потенциальную ссору с супругом (или, как вариант, хороший секс).

Суббота, 25 сентября, Ян Огонь и Крыса

Суббота — яркое сочетание энергий Янского Огня и Янской Воды. Мир будет полон заманчивых предложений, захочется кутить и фонтанировать — эмоциями, идеями, производить неизгладимое впечатление на окружающих.

В субботу обострится интуиция и стратегическое видение. Вы удивитесь, но люди вокруг вас и мотивы их поступков станут почти прозрачны. А события в жизни вдруг свяжется в очень понятный узор. Иными словами, суббота может для кого стать днем открытия третьего глаза. Главное — захотеть, чтобы он открылся, разрешить себе это знание.

Для личностей, презирающих мистику, рекомендуется в субботу проводить встречи и презентации, планировать свое будущее, начинать путешествия, стартовать ремонт. Хорошо начинать земляные работы, если для кого-то эта задача актуальна.

День нехорош для любых споров и соревнований — во всех схватках прогнозируется ничья.

Суббота будет нервной для людей с Лошадью в карте — не стоит на нее планировать по-настоящему важные для вас дела. Лошади по дню рискуют наступить на любимую мозоль второй половине, родившиеся в месяц Лошади будут испытывать ажитацию на работе, а те, кто родился в год Лошади могут ощутить недомогание.

Воскресенье, 26 сентября, Инь Огонь и Бык

Прекрасный стабильный день. Энергии Иньской Земли — Быка и Иньского Огня удваиваются. Что это дает? Мягкое, немного ленивое течение энергии, акцент на качествах Земли — хозяйственности, благоустройстве, солидности, стабильности, медлительности. Инь Огонь, как свеча, дарит надежду, оптимизм, уют в доме.

Хорошо в воскресенье заниматься домом, здоровьем, организацией длинных жизненных проектов. Очень благоприятно покупать недвижимость. Особенно это касается людей, чей столп дня — Дерево или Металл (в последнем случае вам еще понадобится и энергия знака Козы).

День будет так себе для людей знака Коза. Им и так в этом году несколько неуютно, а двойной Бык в воскресенье совсем может свалить с ног. Козы по году могут ощущать проблемы с самочувствием, Козы по месяцу — нервничать из-за карьеры, а Козы по дню — переживать из-за личных взаимоотношений. Козы, в воскресенье — точно отдыхайте!

Всем хорошего бацзы!