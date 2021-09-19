Джигурда о словах Васильевой про растлевающую интеллигенцию: «Она знает изнутри»

Эпатажный шоумен, актер и певец Никита Джигурда в беседе с 5-tv.ru проанализировал высказывание народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой. Недавно ушедшая в монастырь звезда фильма «Чародеи» заявила, что неверующая интеллигенция сродни сатанинскому началу. Это растлевает людей и молодежь.

Никита Джигурда считает, что всенародно любимая артистка «права и не права одновременно». По его мнению, смена окружения и образа жизни сильно повлияла на взгляды Екатерины Васильевой.

«Я прекрасно ее понимаю, потому что тот эгрегор (коллективное биополе — Прим.ред., спикер имеет в виду православие), в который она вошла, он меняет представления. Поскольку Екатерина Васильева была среди так называемой творческой интеллигенции, она знает изнутри многие события», — прокомментировал шоумен.

В христианстве ранее театр считался средоточием всех пороков, а лицедейство — профессия актера — грехом. Джигурда полагает, что у Васильевой такое категоричное отношение к происходящему сформировалось из-за противоречия между театральной и закулисной жизнью творческих людей, когда на сцене актеры проповедуют духовные ценности, а в жизни вытворяют обратное. Актер также добавил, что рад тому, что инокиня Василиса — так сейчас зовут Васильеву –«нашла свое спасение».

«Мы живем в космическом театре. Каждый, находясь в своей информационной келье, озвучивает свою точку зрения. Спрятаться в келье можно, но гораздо сложнее быть в миру и не переступать те грани, которые нарушают законы», — отметил эпатажный шоумен.

К слову, он добавил, что является практически единственным возрастным защитником Моргенштерна и Дани Милохина, оправдывая их появление результатом введения ЕГЭ и мирового заговора. Похоже, шоумен пытается следовать их примеру, снова эпатируя подзабывшую его публику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Екатерина Васильева ушла в монастырь.