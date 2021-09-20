Слава назвала Собчак и Тимати самыми антисексуальными персонажами страны

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Оксана Тарасова
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Певица рассмеялась, услышав, что рэпера и телеведущую когда-то якобы связывали интимные отношения.

Слава назвала Собчак и Тимати самыми антисексуальными персонажами страны

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, назвала телеведущую Ксению Собчак и рэпера Тимура Юнусова (Тимати) двумя главными антисекс-персонами российского шоу-бизнеса. Такое заявление она сделала в интервью на YouTube-канале, организованном ее дочерью Александрой Морозовой, Анастасией Соловей и Анастасией Котиной. Звезда стала первым гостем начинающих блогеров.

В ходе беседы Слава узнала, что свое время в сеть попало видео, на котором якобы запечатлены постельные утехи Собчак и Тимати. В середине нулевых знаменитости действительно часто бывали в одних компаниях, проводили вместе время, телеведущая даже снялась в одном из клипов исполнителя на песню «Потанцуй со мной». Подлинность ролика, как и связь селебрити не была доказана. Не поверила в эту историю и Слава.

«У Собчак и Тимати было такое видео? Они же два самых антисексуальных персонажа нашей страны. Я бы посмотрела! Ой, потом скажут, что я обосрала весь шоу-бизнес!» — смеялась артистка.

Instagram @sasha_morozova_singer

Певица не скрывает, что далеко не всех коллег считает достойными людьми. Она также не стесняется открыто заявлять о претензиях к ним, так как гордится своей честностью. По словам Сланевской, у нее «отличная чуйка», которая помогает определять, хороший перед ней человек или нет. С теми, кто не нравится, Слава не общается, даже если это было бы ей выгодно. Настолько же смело исполнительница высказывается и о своих недостатках — любви к выпивке и крепкому словцу, развязному порой поведению.

«У меня всякое было. В сексе, например, очень экспериментировала. И с мальчиками было, и с девочками. Бывало, что встречалась с несколькими парнями одновременно. Но если я люблю человека, то я верна только ему, сплю только с ним», — призналась артистка.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, певица Слава раскрыла секрет успешного 20-летнего гражданского брака с предпринимателем Анатолием Данилицким.

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