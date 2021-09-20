Нападавший с оружием в пермском вузе попал на видео

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Оксана Тарасова
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Часть студентов и преподавателей, по предварительным данным, успели покинуть здание, другие закрылись в аудиториях.

Фото, видео: Соцести, 5-tv.ru

Пять человек погибли, еще шесть пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном университете. Об этом сообщает Следственный комитет. В ведомстве добавили, что данные еще уточняются.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 5 человек погибло, 6 пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, мужчина с травматическим оружием в руках зашел в здание восьмого корпуса вуза и открыл огонь. Во всем учебном заведении по громкой связи объявили чрезвычайную ситуацию.

Некоторые эвакуировались самостоятельно, кто как мог — студенты выпрыгивали из окон аудиторий, рискуя получить серьезные травмы. В панике молодые люди бежали прочь с телефонами в руках — вызывали полицию, звонили родным. Часть учеников и преподавателей оставались в здании университета. Они закрылись в кабинетах и ждали помощи прибывающих на место правоохранителей и экстренных служб. В остальных корпусах университета задраили входные двери.

В социальных сетях появилось видео, на котором можно разглядеть неизвестного с оружием. Мужчина подошел к одному из корпусов образовательного учреждения и открыл беспорядочную стрельбу по окнам. 

Известно, что нападавший задержан. Предварительно, молодому человеку 18 лет. Он получил тяжелые ранения.

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