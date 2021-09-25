Поцелуй его туда! 13 эрогенных зон мужчин, которые изменят ваше представление о сексе

Назван список не из одной, как принято считать, а сразу 13 мужских эрогенных зон, которые самым несправедливым образом игнорируются женщинами. Эксперты не обещают, что стимуляция каждой из этих точен непременно приведет к бурному оргазму, но огоньку поддаст — это точно. Многие представители сильного пола настолько привыкли, что именно они должны удивлять женщин, что сами не знают, насколько их тело чувствительно к поцелуям и прикосновениям!

Эрогенная зона — Волосы

На коже головы очень много нервных окончаний, поэтому любого рода поглаживания и игры с волосами быстро настраивают мужчину на нужный лад. А если запустите руку в его шевелюру или даже немножко прихватите и потянете за волосы, наверняка услышите в ответ учащенное дыхание. Но тут нужно все же знать заранее, любит ли он нежные ласки, или предпочитает пожестче.

Эрогенная зона в области ушей

Не все любят, когда их уши оказываются вовлеченными в любовные утехи, нужно это понимать. Но проверить, как обстоят дела в вашем случае, просто необходимо, потому что это одна из мощнейших эрогенных точек многих мужчин. Массируя или целуя ушные раковины, вы обеспечите своему парню состояние «боевой готовности» в течение считанных секунд. Дело в том, что в верхней части уха есть точка, при стимуляции которой кровь приливает к малому тазу, а это приводит к быстрому возбуждению.

Эрогенная зона на темечке

Одна из самых неожиданных точек удовольствия расположена у представителей сильного пола на макушке. На ощупь темечко похоже на небольшое углубление. Если бойфренд пришел с работы злой и уставший, сел на диван и отказывается уделить вам внимание, не огорчайтесь. Просто подойдите к нему сзади и сделайте легкий массаж головы, не забыв про темя. Это моментально расслабляет и заводит!

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Эрогенная зона — нижняя губа

Еще одна чувствительная точка на теле твоего партнера — нижняя губя. Игры с ней ограничиваются, пожалуй, только вашей фантазией. Не обязательно только целовать ее или покусывать! Развлекайтесь, задействуйте самые сладкие части своего тела, прикасайтесь ими к губам партнера, слегка массируйте пальцами. Эффект вас порадует!

Эрогенная зона в области шеи

Сильная мужская шея не только привлекательная часть тела, но и эрогенная зона, особенно адамово яблоко. В традиционной китайской медицине принято считать, что щитовидная железа тесно связана с потенцией и работой интимных органов, потому и чувствительна в сексуальном ключе. Прикосновения к этому месту губам и языком подарят ему истинное наслаждение.

Эрогенная зона на спине

Несчастные мужские спины часто страдают от женских коготков в порыве страсти. Но если ваш спутник не слишком нежная особа, ему это скорее понравится. Нет ничего сексуальнее, чем тонкие женские пальцы, забирающиеся под рубашку и прикасающиеся к коже спины. Целуй, царапай, кусай — не бойтесь экспериментировать!

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Эрогенная зона — пупок

Многих это удивляет, но мужской пупок невероятно отзывчив на ласку. Говорят, дотронувшись до него, женщина прикасается к душе своего партнера. Так что не забывайте и про этот неприметный, но важный участок тела. Не обязательно прицельно массировать пупок, достаточно слегка задеть его соском или языком, послав любимому игривый взгляд. Он заведется в секунду!

Эрогенная зона в области сосков

Мужские соски незаслуженно получают меньше внимания, чем женские. А ведь у некоторых представителей брутального пола они бывают более чувствительными, чем у самых нежных барышень! Так что не обходите стороной, берите в оборот! Слегка сожмите пальцами, укусите и проверьте, насколько яркими будут впечатления вашего партнера.

Эрогенная зона — ягодицы

В связи с разного рода ассоциациями многие принципиальные гетеросексуальные мужчины считают ягодицы запретной зоной. Стереотипы настолько сильны, что некоторые даже касаться их своим любовницам запрещают! Напрасно! Это сильнейшая эрогенная зона. Если сумеете раскрепостить своего избранника, ему откроется целая гамма новых удовольствий!

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Простата

Здесь ситуация посложнее, чем со шлепком по попке, так как массаж простаты, как известно, делается через анальное отверстие. Не все мужчины настолько любопытны, чтобы пустить женщину в свой храм гетеросексуальности и познать альтернативные ласки. Так что о подобных ласках во избежание неловких ситуаций, как сказал бы Чапаев, договариваться нужно на берегу.

Внутренняя поверхность бедра и точка между ног

Если женщина проводит рукой по внутренней стороне мужского бедра — это не просто недвусмысленный намек. В движении есть и другая польза, так как кожа в этом месте тонкая и более чувствительная. А если там окажутся не руки, а женские губы, он просто сойдет с ума! То же касается интимной зоны между анусом и яичками, которую называют мужской точкой G. Помассируйте пальцами или языком и подарите любимому незабываемый оргазм!

Эрогенная зона на пальцах ног

Вполне вероятно, ваш мужчина даже не ожидает, что обычный массаж ног может превратиться в сексуальное приключение. Удивите его, предложив расслабиться: усадите поудобнее, опуститесь перед ним на колени, помассируйте ступни и пальцы, а потом поласкайте их кончиком языка. Будьте уверены, если будете первой, кто это с ним сделал, станете самой незабываемой любовницей!

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