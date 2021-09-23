Игорь Крутой рассказал о первом разговоре с внебрачным сыном Яковом

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Егор Измалкин
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Композитор познакомился с наследником, рожденным вне брака, который возник в его жизни не так давно.

Игорь Крутой рассказал о первом разговоре с внебрачным сыном Яковом

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Композитор Игорь Крутой рассказал, как познакомился со своим внебрачным сыном Яковом. В интервью Борису Корчевникову на канале «Россия-1» он вспомнил о неожиданном звонке от мужчины. Артист не стал отвергать его, а сделал предложение.

«Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет», — признался 67-летний композитор.

После он признал уже взрослого наследника, и тот даже взял фамилию известного отца. Известно, что мать Якова Ирина долгое время работала продавцом-кассиром в столичном магазине «Октябрьский». У нее в какой-то момент случился роман с Крутым. Когда родился мальчик, его воспитанием занялся другой мужчина.

В июле сын композитора тепло поздравил отца с днем рождения, о чем Крутой рассказал своим подписчикам.

«Бать, привет! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Обнимаю тебя», — обратился тогда 30-летний Яков на записи.

Известно, что у композитора есть еще трое детей Виктория, Николай и Александра, а также три внучки.

Как писал 5-tv.ru ранее, певица Лайма Вайкуле впервые высказалась о конфликте с Игорем Крутым.

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