Они живут в бороде! Опасно ли целоваться с небритыми мужчинами

Сенсационное заключение о том, что шерсть собак чище, чем борода мужчин, на днях обнародовали медики из Швейцарии. Об этом сообщило The Sun. При этом проведенные пробы выявили наличие в мужской бороде небезопасных для здоровья человека бактерий. Врач-терапевт Елена Черненко в беседе с 5-tv.ru рассказала, о чем нужно знать любителям густой растительности на лице. Специалист также отметила, что ношение медицинской маски не лучшим образом сказывается на людях, отпускающих бороду.

Борода — это особый микробиом, особый бактериальный мир, и ношение масок «разнообразило» эту среду на теле человека: благодаря пандемии и обязательному ношению медицинских средств она превратилась из естественной в особо благоприятную для микроорганизмов. Так что не стоит удивляться частым простудам после поцелуев с бородатыми кавалерами.

Почему так происходит?

«Даже без маски вирусы в слюне задерживаются при выдыхании на бороде, и бактериальная флора со слюной попадает туда, причем не только из воздуха. Маска тоже добавляет своей микрофлоры, и при выдыхании бактерии и вирусы из ротовой полости попадают на бороду и размножаются там», — объяснила эксперт.

При этом врач добавила, что, в отличие от рта, где есть регулирующий состав микрофлоры, на бороде такого естественного природного антибактериального компонента нет. А если за волосяным покровом на лице плохо ухаживать, то густая запутанная борода плюс нагрев превращают ее в настоящий рассадник бактерий и вирусов.

Поэтому, считает Елена Черненко, сравнения швейцарских коллег на тему загрязненности собачьей шерсти и мужской бороды выглядят более чем правдоподобно.

Однако все же не совсем корректно сравнивать человека и животное, отмечает медик. Дело в том, что у собак рядом с шерстью располагаются сальные потовые железы, аналогичные человеческим в подмышечных впадинах или паховой области.

«На бороде нет таких сальных желез или какого-то выделения естественной жидкости, в которой бы содержались определенные антибактериальные компоненты, регулирующие состав микрофлоры», — рассказала Черненко.

В заключение эксперт добавила, что за бородой нужно обязательно ухаживать. Простой совет: придя домой, желательно умыть лицо, а если вы носите бороду, то и ее тоже, желательно с шампунем. Относиться к украшению мужского подбородка нужно так же, как и к волосам на голове.

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