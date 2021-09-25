Лариса Вербицкая назвала причину своего ухода с телевидения

Лариса Вербицкая рассказала, почему после 20 лет работы в эфире главных каналов страны неожиданно ушла с телевидения. Ее знают как ведущую новостей и лицо утренней программы на Первом канале. О том, что служба окончена, уведомлена она была по телефону. Однако сама Вербицкая ничего драматического в переменах не видит и принимает их с достоинством.

«Я не первая. У меня был договор, договор закончился. По телефонному звонку мне сообщили, что он закончился, и собственно все. Может быть, я заслуживаю большего. Но я перевела дух и стала свободной», — поделилась ведущая.

Впервые на телеэкранах Лариса Вербицкая появилась в 1987 году, последний выпуск с ее участием состоялся в 2014-м. Вместе с ней утреннее шоу покинул Борис Щербаков. Спустя два года ведущая рассказывала о секретах красоты и здоровом образе жизни в передаче Елены Малышевой. В 2004 году получила почетное звание заслуженного артиста России за достижения в области искусств.

Сегодня она продолжает освещать мир beauty-индустрии на канале «Мой», проводит встречи с читателями — Вербицкая оказалась успешной в роли писателя. Кроме того, является вице-президентом Лиги профессиональных имиджмейкеров. А страница звезды в Instagram превратилась в полезный блог: поклонники засыпают ее вопросами, силясь понять, как в 60 лет выглядеть так же молодо и поддерживать стройную фигуру.

Первый брак Вербицкой был неудачным, союз погубила ревность мужа к работе избранницы, и даже рождение первенца Максима его не спасло, пишет Vokrug.tv. Старший наследник знаменитости владеет юридической фирмой, подарил родителям троих внуков. О бывшем возлюбленном ведущая говорит без энтузиазма и крайне редко. Во втором браке с телеоператором ВГТРК Александром Дудовым — вместе пара уже 36 лет — родилась дочь Вербицкой Инна. Она сделала карьеру в рекламном бизнесе.

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