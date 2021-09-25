Сын Елены Яковлевой сжег лицо, пытаясь свести татуировку гроба

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Артем Решетов
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Эксцентричный молодой человек сдался под напором матери — актрисы Елены Яковлевой, которую раздражало жуткое тату. Он попытался свести наколку, но сделать это оказалось не так-то просто.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @ekaterina__fedina

Сын известной российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных избавился от раздражающей его звездную мать татуировки гроба — она «украшала» левый висок молодого человека. Судя по всему, он устал от «нательной живописи», да и Елене Яковлевой из всех тату его сына больше всего не нравился именно этот жуткий гроб.

«Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице», — объясняет Денис.

Но удаление татуировки — процесс болезненный и травматичный. Наносить тату тоже малоприятно — тело на протяжении десятков минут, а то и часов, протыкают иголкой с краской, но это лишь легкий дискомфорт по сравнению с тем, через что придется пройти, если захочется от нее избавиться.

ТАСС / Джапаридзе Михаил; Instagram @ekaterina__fedina

В Instagram-аккаунте тату-мастера молодого человека появилась запись, на которой видно, как лазер буквально сжигает кожу лица, уничтожая пигмент, которым сделана татуировка. Шрамы от такой процедуры остаются надолго, если не навсегда — и ведь это современный метод, не требующий, как раньше, хирургического вмешательства или вредных химических препаратов.

При этом, Денис отказался от использования анестезии, и, видимо, зря. Поскольку на последующие сеансы лазерной коррекции он решил не записываться. Однако, главная цель была достигнута — гроба на лице сына актрисы Яковлевой больше нет.

Ранее 5-tv.ru писал о другой знаменитости с большим количеством татуировок, в том числе и на лице — Алишере Моргенштерне и его отношениях с младшим братом.

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