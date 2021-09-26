Неделя столкновений и проблем со здоровьем. Китайский прогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Важный момент — как читать прогнозы. Все предупреждения относятся прежде всего к психологии — к тому, как вы воспринимаете события и себя в них. Поэтому если написано, что день неблагоприятный — это не значит, что будет катастрофа в прямом смысле, а скорее вы можете слишком близко к сердцу воспринимать все, что в этом дне будет происходить.

Если вы видите, что день вам, как представителю какого-то знака не подходит — постарайтесь не назначать на него чего-то важного. Не факт, что энергия столкновения (а в данном случае именно про столкновения с энергией дня идет речь) вам существенно повредит, но шансы на спокойный и максимально благоприятный исход будут меньше.

Итак, неделька нам предстоит довольно-таки негармоничная. Столкновения, неблагоприятные аспекты, «дни болезни» и прочие не самые легкие проявления энергий будут в избытке. Но это не значит, что надо опускать руки, отпускать вожжи и валиться на диван, прикрываясь «неблагоприятными днями». Все, что имеет смысл делать — быть более осознанными и аккуратными.

Понедельник, 27 сентября. Ян Земля и Тигр

Понедельник — день суровый. И Янская Земля и Тигр — оба знаки мощные, бескомпромиссные. Тигр — перфекционист и лидер. Земля Ян — как огромная гора. С одной стороны, крепкий фундамент, с другой, большое препятствие. Сочетание таких энергий обычно сложно «перебороть», лучшая тактика — принять происходящее и успокоиться.

День может принести ссоры и конфликты с представителями власти, отмену договоренностей, вспышки раздражения. Стоит также настроиться на то, что могут «пропадать» важные вещи, документы или происходить всякие мелкие дорожные неприятности.

Но есть про понедельник и хорошие новости. В этот день благоприятно разбираться в отношениях, налаживать контакты, восстанавливать связь или, напротив, мягко расставаться.

День может совсем не заладиться у людей с Обезьяной в карте. Родившиеся в год Обезьяны будут чувствовать необъяснимое раздражение, те, у кого Обезьяна в столпе месяца (август), могут испытывать перегрузки на работе, а Обезьяны по дню могут быть недовольны партнером.

Вторник, 28 сентября. Инь Земля и Кролик

Очень хотелось бы написать — а вот во вторник ситуация наладится… но, к сожалению, вряд ли это произойдет в этот вторник. Энергии настолько конфликтны и неблагоприятны, что лучшей стратегией будет прикинуться ветошью и не отсвечивать. Ну, то есть важных дел не назначать, ничего судьбоносного не планировать, а заниматься безопасной рутиной.

Тем, у кого не будет выбора и придется заниматься важными делами, совет — максимально спокойно реагируйте на возможные срывы. Кто предупрежден — тот вооружен. Поэтому на всякий случай заранее приготовьте бэкапы.

Особое указание насчет вторника — точно не стоит начинать лечение, есть большой шанс, что оно затянется или будет неэффективным.

Особенно неинтересным день может выдаться для людей с Петухом в карте. Петухи по году рождения — обратите внимание на свое самочувствие, рожденные в месяц Петуха (сентябрь), вам стоит быть поспокойней на работе, а тем, кто родился в день Петуха, стоит дважды подумать, прежде чем предъявлять претензии супругу.

Среда, 29 сентября. Ян Металл и Дракон

Такой напряженный, давящий день. Энергии мужские — ответственность, солидность, никакого кокетства. События будут требовать принятия решений, однако в среду от «решительных поступков» стоит максимально уклоняться.

Особенно не надо спешить покупать или продавать недвижимость, подписывать контракты или брать на себя обязательства с точными сроками — сильно рискуете их сорвать.

Не стоит в среду также заниматься всякими экстремальными развлечениями и гонять на спорткарах. И в путешествия большие лучше все-таки в другой день отправляться.

Чем же стоит заниматься в среду, спросите вы? Однозначно хорошо пойдут всяческие свидания и решение проблем во взаимоотношениях. Благородная звезда добродетели «смажет» душевный скрип расставания и поддержит энергию воссоединения. Ну и найти общий язык с «трудным» собеседником в среду будет ощутимо легче. Так что не грустим — тусим!

Особенно внимательными к энергиям среды стоит быть людям с Собакой в карте. Родившиеся в год Собаки последите за самочувствием, в месяц Собаки (октябрь) — будьте спокойней на работе, а родившиеся в день Собаки — не нервничайте дома.

Четверг, 30 сентября. Инь Метал и Змея

Самый благоприятный день на неделе, говорит древняя наука бацзы. Особенно для тех, кому благоприятен Металл. Энергии Змеи, Петуха и Быка соединятся в треугольник и сделают Металл главенствующим элементом дня.

Параллельно активизируется звезда Небесное счастье, ну и другие не менее благоприятные аспекты. В результате — на четверг можно запланировать все те важные дела, что вам приходилось откладывать на потом из-за неблагоприятных бацзы-прогнозов.

Хорошо пойдут — свидания, путешествия, разнообразные «начала»: работы, проекта, строительства, бизнеса. Можно смело записываться на прием к врачу, особенно с хирургическими проблемами. Благоприятно идти на аппаратные процедуры к косметологам.

Если у вас еще есть что-то важное обсуждать про отношения, то в четверг и такие дела благоприятны.

Чего не надо делать: не стоит начинать судебных тяжб и сносить старые сараи. Не покатит.

День неблагоприятен для людей с элементом личности Дерево. Большое количество Металла в энергиях дня может подкосить вас и ваши планы, будьте аккуратны.

Люди со Свиньей в карте также будьте внимательны. Родившиеся в год Свиньи могут испытывать неудобства в теле, те, кто родился в месяц Свиньи (ноябрь) — нервозность на работе, а тех, у кого Свинья в столпе дня может ждать нестабильность дома.

Пятница, 1 октября. Ян Вода и Лошадь

День большой горячей Воды. Янская Вода и Лошадь в сумме дают кипяток, который, фигурально, согреет организмы, замерзшие от обилия Металла.

Вода даст дорогу коммуникациям, Лошадь придаст желание двигаться и что-то менять. Хорошо в этот день устраивать презентации, наводить мосты, продавать все что угодно — от металлопроката до услуг очищения кармы. Отлично пойдут товары класса люкс — они и так в этом году хорошо продаются, а тут появится возможность убедить в необходимости их приобретения и совсем уж прижимистых товарищей.

День также хорош для получения признания, сбора долгов и начала обучения. Не стоит в пятницу начинать лечение — сочетание энергий не очень благоприятствуют походу по врачам.

День не самый благоприятный для людей знака Крысы. Крысы по году — вам может нездоровиться, Крысы по месяцу (декабрь), умерьте эмоции на работе, Крысы по столпу дня — будьте аккуратными в комментариях действий вашей второй половины.

Суббота, 2 октября. Инь Вода и Коза

Суббота — классический день отдыха, шабат. Энергия дня сталкивается с энергией года и все, что рекомендовано делать в такой день — это не делать ничего важного. Занимайтесь привычными делами, домом, пеките пироги и наводите порядок в шкафу. Захочется гулять — гуляйте, захочется читать книгу с котом в обнимку и пледом– на здоровье.

Самое главное правило субботы — не надо придавать значения делам, словам и поступкам — плывите по течению и находите удовольствие в мелочах.

День покажется довольно невнятным людям с Быком в карте. Быки по году рождения — последите за здоровьем, рожденные в месяц Быка (январь) не пытайтесь выйти в субботу на работу, а рожденные в день Быка будьте сегодня особенно внимательны с супругами.

Воскресенье, 3 октября. Ян Дерево и Обезьяна

И снова день, когда энергии шепчут — отдыхайте! Прям вот ни единого намека на то, что какое-нибудь важное дело стоит делать в этот день.

День идеален для позднего кофе с круассаном, неспешных прогулок на природе, сбора гербария из осенних листьев и фотосессией на фоне засыпающей природы.

Энергия Дерева может побудить к размышлениям о том, чего бы вам хотелось этакого совершить в будущем. Разрешите мыслям гулять в вашей голове. Им тоже нужно пространство ленивого воскресного отдыха.

День может вызвать неудобства у людей с Тигром в карте. Рожденные в год Тигра почувствуют утомление, те, кто родился в месяц Тигра (февраль), будут обуреваемы мыслями о работе, а Тигры по дню будут непонятно почему раздражены на близких.

Всем хорошего бацзы!