Сомнет магнитосферу Земли и «ударит» по спутникам: чем опасна солнечная интерференция

В начале октября жителей Земли ожидает особенное космическое событие — солнечная интерференция. Это явление наблюдается дважды в год — ранней весной и осенью и связано с искажением сигнала от спутника из-за воздействия исходящей от Солнца энергии в виде радиоволн.

Как рассказал 5-tv.ru научный сотрудник НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Василий Петров, феномен так называемой космической погоды становится причиной ряда негативных явлений на нашей планете.

«Если на Солнце возникает какое-то возмущение, например, выброс солнечного вещества, и Земля попадает в этот выброс, то начинается геомагнитная буря. Это солнечное вещество обтекает и засасывает магнитосферу Земли, она на некоторое время сминается», — рассказал Петров.

По словам эксперта, изменения свойств некоторых слоев верхней атмосферы могут создавать локальный эффект зеркала, когда радиоволны, вместо того, чтобы проходить эти участки атмосферы насквозь, переотражаться. Чаще всего это приводит к нарушениям радиосвязи. Однако, как отметил эксперт, это не единственная опасность.

Весьма неприятными для жителей Земли могут стать такие последствия солнечной интерференции, как сбои в работе систем ГЛОНАСС и GPS, могут стать недоступны какие-то отдельные сервисы, отменяться авиаперелеты.

Кроме того, существует категория людей, страдающих так называемой метеозависимостью. На вопрос, как скажется на них приближающаяся солнечная интерференция, эксперт не дает однозначного ответа.

«Сказать сложно. Есть метеозависимые люди, которые реагируют не только на изменения температуры или давления, но и на геомагнитные возмущения. Сами колебания геомагнитного поля практически не чувствуются на земле, поэтому можно сказать, что все влияние на человека геомагнитных бурь весьма опосредовано», — отметил Петров.

Фото, видео: td.lpi.ru; 5-tv.ru

Согласен с мнением ученого и заместитель директора Пущинской радио-астрономической обсерватории Физический институт имени Лебедева РАН, доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

«Солнце испускает радиоизлучение. Возможно, в какие-то моменты оно может создавать помехи для радиосвязи, но никакого влияния на человека оно не оказывает», — сказал Чашей.

По словам эксперта уровень такого излучения ничтожный, его можно принять только на достаточно большого размера антенны, а на человека оно влиять не может определенно.

Ближайшее явление солнечной интерференции жители Земли смогут ощутить уже совсем скоро — в начале октября. Ожидается, что оно произойдет через три с половиной недели после дня осеннего равноденствия — 21 сентября, когда Солнце, совершая свой годовой путь, пересекает плоскость экватора.

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