Историк-расчленитель Соколов зарыдал в суде: «Никогда не свидимся с дочками!»

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, застреливший и расчленивший в своей квартире студентку-любовницу Ещенко, устроил драматическое представление на очередном заседании суда. Историк рыдал, обращаясь к своим близким, которых, как он полагает, никогда больше не увидит, ведь наказание за совершенное преступление его ждет суровое.

Во время своей речи доцент умоляюще складывал руки, выкручивал себе пальцы, хватался за лицо, всем телом показывая, насколько мучительна для него мысль о разлуке с наследницами и родителями. Между прочим Соколов заметил, что одним из факторов, которые в кипе переросли в порыв убийства были грубости, которые Ещенко якобы говорила о его дочках. Что примечательно, обо всех своих чувствах историк говорил в прошедшем времени, будто прощаясь навсегда.

«Мои любимые дочки, Элен и Изабель! Я хочу, чтобы они знали, что если папа и потерял голову, то потому что не мог стерпеть оскорбления моих прекрасных дочек, которых я безумно любил. Мои родные, я вас люблю, очень люблю! Может быть, мы с вами уже никогда не свидимся», — говорил Соколов.

В пламенной речи историк упомянул и 87-летнюю мать-блокадницу. Женщина, по словам сына, «почти умирает». Как известно, отец потрошителя скончался в ходе разбирательств по делу — жена заявила, что сердце не выдержало испытания. Соколов почти кричал о том, как ему жаль своих родителей.

Резонансное убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. По данным суда, специалист по наполеоновской эпохе 64-летний Олег Соколов после ссоры застрелил у себя дома аспирантку Ещенко, а 9 ноября захотел избавиться от трупа, предварительно расчленив его. С набитым разрубленными женскими руками рюкзаком он отправился на реку Мойку, но утопить ношу не смог — сам едва не захлебнулся.

Попытка спасти преподавателя обернулась шокирующей находкой содержимого его поклажи. Позже в доме нашли голову аспирантки и обрез малокалиберной винтовки ТОЗ-17-01, из которой стреляли в покойную. Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олег Соколов проиграл суд против бывшей студентки и журналистов.