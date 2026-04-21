Осужденный за убийство аспирантки историк Соколов попросил смягчить наказание

Бывший доцент СПбГУ, отбывающий 12,5 лет колонии, ходатайствует о замене срока на принудительные работы.
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, приговоренный в 2020 году к 12 с половиной годам лишения свободы за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, подал прошение о смягчении наказания. Об этом свидетельствуют материалы картотеки районного суда Санкт-Петербурга.
Осужденный просит заменить оставшийся срок на принудительные работы — после того как отбудет половину наказания. В настоящее время историк находится в исправительной колонии.
Преступление произошло в ноябре 2019 года. Следствие установило, что Соколов выстрелил в аспирантку из обреза охотничьего ружья, после чего расчленил тело и попытался избавиться от улик. Части тела нашли в реке Мойке и в квартире обвиняемого. Самого историка задержали 9 ноября после того, как он упал в реку — в его рюкзаке обнаружили останки и оружие.
В ходе судебного разбирательства свидетель Екатерина Пржигодзкая рассказала о насилии со стороны Соколова в 2008 году.
«Он связал мне руки сзади, я начала получать методичные удары. <…> Он подготовил утюг, включил его в розетку и стал угрожать, что он изуродует меня на всю оставшуюся жизнь», — сообщила она в суде.
По ее словам, историк также душил ее и угрожал убийством. Сам Соколов признал факт удара, но назвал обстоятельства искаженными.
При этом осужденный признал вину в убийстве аспирантки и заявил о раскаянии. Его адвокат Александр Почуев сообщил, что Соколов пытался заключить контракт с Министерством обороны РФ, но получил отказ из-за возраста.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга ранее признал умысел на убийство, а вещественные доказательства — оружие и предметы — постановил уничтожить.
