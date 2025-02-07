Убившему аспирантку профессору СПбГУ Соколову отказали в отправке на СВО

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 39 0

Сейчас ученый отбывает срок в колонии строгого режима.

Убившему аспирантку профессору СПбГУ Соколову вернут орден Почетного легиона

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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Историку Олегу Соколову, который отбывает срок за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, совершенное им в 2019 году, отказали в его многочисленных просьбах заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправиться добровольцем на СВО. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

Причиной этому, по словам юриста, послужил преклонный возраст историка — 68 лет. Тем не менее, несмотря на пребывание в местах лишения свободы, Соколов старается не прекращать научную и преподавательскую деятельность и даже заведует тюремной библиотекой. Недавно суд постановил вернуть историку его орден Почетного легиона.

Данный орден был учрежден лично Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года и подразумевал под собой высший знак отличия, почета и официального признания особых заслуг перед Францией. Историк Соколов был удостоен ордена в 2003 году за неоценимый вклад в изучение наполеоновских войн, однако после убийства, совершенного им в 2019 году, официальные представители Франции заявили о намерении лишить ученого почетной награды.

Напомним, что Олег Соколов был осужден на 12 с половиной лет тюрьмы за убийство аспирантки СПбГУ и по совместительству сожительницы историка Анастасии Ещенко, которое произошло во время бытового конфликта. Уважаемый профессор попал в руки правоохранительных органов, когда упал в реку Мойку, пытаясь избавиться от трупа возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал внучку экс-мэра Самары и его жены по подозрению в их убийстве.

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