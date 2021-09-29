Еще один солдат погиб в воинской части на Урале, где накануне пропал срочник

В воинской части Свердловской области, где накануне произошла трагедия с 20-летним солдатом-срочником, погиб еще один военнослужащий. Об этом сообщает Е1.ru со ссылкой на свои источники.

Тело 19-летнего юноши было найдено в палатке. Предварительная версия — молодой человек покончил с собой. Все произошло около пяти утра.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 27 сентября вечером во время учений пропал один из срочников вместе с оружием. Позднее было установлено, что автомат был без боекомплектов, только штык-нож. В районе пропажи были организованы поиски. Тело молодого человека было обнаружено днем 28 сентября недалеко от опоры ЛЭП. Предварительно, солдат залез на нее, чтобы осмотреться и получил смертельный удар током.