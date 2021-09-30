Борис Корчевников назвал песни, которые поет в душе
Ведущий решил сделать комплимент автору композиций, который был у него в гостях.
Фото: Instagram @b.korchevnikov
Телеведущий Борис Корчевников назвал две песни, которые постоянно поет, когда принимает душ. Признание он сделал в эфире своей программы на телеканале «Россия-1», гостем которой был композитор Игорь Крутой.
«Вот у нас сегодня такой день правды. Я тоже скажу правду. Есть всего две песни, которые я пою в душе. Это „Я люблю тебя до слез“ и „Ты меня любишь“ Александра Серова», — сказал Корчевникова.
По словам ведущего, это весь его «репертуар», других песен в душе он никогда не исполнял. Крутой, написавший музыку к обеим композициям, названным Корчевниковым, отреагировал на его слова шуткой.
«Боря, ты что, как только раздеваешься, так к тебе моя музыка приходит?» — с иронией спросил композитор.
Телеведущий ответил, что не анализировал это, но «связь железная».
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Борис Корчевников в эфире своей программы раскрыл имя женщины, к которой в юности испытывал чувства. Сейчас актрисе, в которую он был влюблен, 76 лет.
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