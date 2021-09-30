Шнуров опроверг слухи о том, что у него «не стоит и пенис маленький»

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Алексей Хитров
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Шнуров опроверг слухи о сексуальных проблемах с женщинами

Шнуров опроверг слухи о том, что у него «не стоит и пенис маленький»

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Музыкант и телепродюсер объяснил, почему исчез из соцсетей.

Сергей Шнуров заявил, что слухи о его проблемах в отношениях с противоположным полом не соответствуют действительности. 48-летний музыкант утверждает, что, напротив, всегда был популярен среди женщин.

«Много что обо мне пишут. Что у меня не стоит, что пенис маленький. Но знаете, если всему этому верить, то ни одна девушка ко мне бы не подошла никогда. Уж тем более я бы не женился», — заявил Шнуров в эфире «Авторадио».

Сейчас эпатажный музыкант женат на девушке по имени Ольга намного младше его, напоминает Starhit.ru. Весной у них родился ребенок, но они скрывали радостную новость от поклонников. Шнуров в последнее время не афиширует личную жизнь, а с недавних пор почти отказался от ведения социальных сетей, хотя раньше был активен в Instagram.

«Я публикую максимум пару постов в месяц. Все они о работе. Это, конечно, очень мало. Я просто стал исповедовать информационный детокс и удалился из всех соцсетей, что рекомендую сделать многим. Это чистит голову, помогает жить настоящей, реальной жизнью», — заявил Шнуров.

Кроме работы на телеканале RTVI и бизнес-проектов музыкант продвигает группу «Зоя», которую основал несколько месяцев назад. При этом он не скрывает, что преследует, помимо творчества, коммерческий интерес.

«У меня прокачена жажда наживы, поэтому я так много пишу и творю. Жажда наживы движет человечеством», — говорит артист.

Сам Шнуров пока не планирует возвращаться на сцену, периодически выступая только на закрытых корпоративах. Артист подчеркнул, что прекрасно чувствует себя в роли продюсера, а «стоять на сцене с микрофоном» никогда особенно не стремился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заочный конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым достиг апогея: музыкальный продюсер вызвал рокера на ринг. Пригожин сильно обижен на Шнурова за оскорбления в адрес супруги-певицы Валерии.

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