Освобожденная Бритни Спирс отметила победу в суде «голыми» танцами

Знаменитая певица наконец распрощалась с отцом-опекуном. Это для нее настоящий праздник!

Американская поп-дива Бритни Спирс бурно отмечает победу в суде над отцом. Певица освободилась из-под долголетней опеки и теперь, наконец, может делать все, о чем так давно мечтала. Эпатажная леди выложила в Instagram свои «голые» фото и призналась: она счастлива быть самой собой.

В кадре Спирс позирует возле океана и в домике абсолютно нагой. Она демонстрирует фанатам, что находится в прекрасной форме и готова на самые смелые эксперименты. Впервые за последние 13 лет Бритни может пробежаться по песчаному пляжу свободным человеком. И, кажется, ей новый статус очень по нраву!

«Игры в Тихом океане никому не повредят! Псссс: фото без фильтров… это просто ванная кривая!» — саркастично заметила певица.

Instagram @britneyspears

Поклонники, мечтавшие о вызволении Спирс, еще раз поздравили ее с победой в суде. Они рады, что на лице красотки вновь засияла милая улыбка.

«О, да! Наслаждайся свободой, детка!»

«Беги, королева, беги!»

«Идеальна! Самые искренние поздравления!» — вторили друг другу фолловеры.

Деловая газета Взгляд напоминает, что проблемы у Бритни Спирс начались в 2007 году. Звезда разводилась с танцовщиком Кевином Федерлайном и сильно переживала по этому поводу. Ее отец стал уверять всех в том, что от серьезных проблем наследница сошла с ума. Он упрекал артистку в том, что она побрилась наголо, напала на авто с папарацци, употребляла запрещенные вещества. Мужчина решил перевоспитать дочь: для начала отправил ее в психбольницу, а затем оформил опекунство.

Джейми Спирс контролировал все дела Бритни. Он, в частности, распоряжался деньгами артистки и даже запретил ей удалять маточную спираль — не хотел, чтобы появились «незапланированные» внуки. После кампании по спасению артистки #FreeBritney, развернутой в интернете благодаря фанатам, отец певицы сообщил, что его затравили и публично заявил о готовности распрощаться со статусом опекуна.

30 сентября в Лос-Анджелесе состоялось очередное заседание по делу Бритни Спирс. Суд, наконец, удовлетворил требования дивы, и теперь она абсолютно свободна. Впрочем, некоторые предполагают, что это еще не финал борьбы. Ранее 5-tv.ru рассказал, почему у певицы могут вновь появиться большие проблемы.