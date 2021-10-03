«Досье Пандоры»: Журналисты узнали об офшорах Зеленского

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Егор Измалкин
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Опубликован архив офшорных операций бывших и действующих глав государств

«Досье Пандоры»: Журналисты узнали об офшорах Зеленского

Фото: Instagram @zelenskiy_official

Обнаружилась связь «Студии Квартал-95» с банком олигарха Игоря Коломойского.

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из фигурантов так называемого «досье Пандоры» (Pandora Papers), который подготовил Международный консорциум журналистов-расследователей.

В фильме-расследовании украинских журналистов «Следствие. Инфо», подготовленном на основе документального материала, говорится, что действующий глава государства вместе братьями Шефирами — основателями «Студии Квартал-95» — зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является Иван Баканов, занимающий пост руководителя СБУ.

С 2012 года офшорные фирмы нынешнего президента, по сведениям журналистов, получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Согласно полученным данным, деньги из «ПриватБанка» вывели на счета «Студии Квартал-95». Также перевод денег происходил через филиал «ПриватБанка», находящийся на Кипре. В документах намекают на то, что по крайней мере одна из компаний сооснователей «Студии» открывала счет в этом банке.

Центр исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на «досье Пандоры» сообщило, что Зеленский до прихода к власти использовал офшорные схемы, чтобы члены его семьи могли получать прибыль от бизнеса за рубежом, при этом не декларируя ее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как журналистку отстранили от общения с Владимиром Зелинским после вопроса о тюрьме и санкциях.

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