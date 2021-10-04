Вдову Караченцова заставили вывезти его личные вещи из квартиры: «Очень страдаю»

Людмила Поргина рассказала, что к сложному решению ее подтолкнули дипломаты из Нидерландов. Сейчас ей очень больно из-за необходимости снимать со стен наследие покойного мужа.

Вдова актера Николая Караченцова 72-летняя Людмила Поргина не знает, куда пристроить наследие великого артиста. Женщина вынуждена освобождать элитную московскую квартиру, которую она решилась сдавать. Одним из требований новых жильцов стало освободить недвижимость от всех признаков ранее проживавших в ней людей. Подробностями истории она поделилась с «Собеседником».

Постоянным местом жительства Поргиной в последнее время стала подмосковная дача, а квартира в центре Москвы, площадью более 250 квадратных метров, давно пустовала. Недвижимость в правительственном доме пришлась по душе сотрудникам посольства Нидерландов, однако все связанное с Караченцовым — его фотографии и портреты — они попросили убрать. Вдова не скрывает, что «до слез» расстроена таким категоричным решением дипломатов: оно напрочь перечеркивает желание ныне покойного артиста.

«Когда он разбился, и я его привезла наконец-то через полгода в квартиру, он вошел в кабинет, сел, посмотрел вокруг и сказал: „Сделай здесь мой жизненный путь, чтобы я видел!“. Я выполнила его желание. А сейчас все сняла. И очень страдаю из-за этого», — поделилась Людмила Андреевна.

Вдова Карачецова надеется найти заслуживающее ее знаменитого мужа место для размещения памятных вещей. В ее планах — сделать надстройку над гаражом на даче и устроить там выставку-мемориал народного артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова Караченцова раскритиковала Собчак и Богомолова.