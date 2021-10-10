Копия мамы: подросшая Лиза Галкина стала удивительно похожа на Аллу Пугачеву

|
Виктория Андреева
2 050

Подросшую Лизу Галкину назвали копией Аллы Пугачевой

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Восьмилетняя девочка поражает своей красотой и харизмой. Удивительное сходство с Примадонной российской эстрады!

Дочь юмориста Максима Галкина Лиза с каждым днем становится все больше похожа на свою звездную маму — певицу Аллу Пугачеву. Об этом свидетельствуют не только внешние черты, но и характер, и даже улыбка! Во всем угадывается шарм Примадонны российской эстрады. Вы только посмотрите!

В Instagram супруг Пугачевой выложил фото с наследницей перед походом в гости. Восьмилетняя блондинка позирует на камеру, артистично приподняв светлые брови. Она в элегантном костюмчике с брошью и бусами. Волосы игриво собраны в высокий хвост — прическа почти копия маминой. У девочки удивительно открытый и добрый взгляд. Фанаты не могут нарадоваться.

Instagram @maxgalkinru

«Просто копия мамы!»

«Обожаю эту девчушку! До чего же хороша!»

«Красотка, и есть в кого!»

«Талантливая, яркая — будущая звезда! Станет как Алла Борисовна!» — пишут юзеры.

«Дни.ру» напоминает, что Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями 18 сентября 2013 года. Двойняшек Гарри и Лизу влюбленным подарила суррогатная мама. Пара долго скрывала радостную новость, не хотела большой шумихи. Сегодня наследники певицы и юмориста, пожалуй, самые знаменитые дети рунета: их любят все, от мала до велика.

Ранее 5-tv.ru показал, с каким размахом знаменитости отметили день рождения Гарри и Лизы и рассказал, во сколько обошелся праздник.

+8° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.99
-0.30 83.12
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:35
СК проводит проверку по факту гибели артиста на сцене Большого театра
10:22
Чем опасны хронический насморк и длительная заложенность носа
10:16
Число погибших при крушении самолета в Татарстане увеличилось до 21
10:08
Конура или уютная студия? Плюсы и минусы микрометражных квартир в России
9:59
Появилось видео с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане
9:55
19 человек погибли при крушении самолета с парашютистами в Татарстане

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака
Момент падения декорации на актера в Большом театре попал на видео
Обман мирового уровня: адвокат не нашел доказательств смерти жены Шаляпина
Жорин разъяснил изменения в правилах вывоза детей за границу

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака