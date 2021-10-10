Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи

Ксения Собчак оказалась участницей ДТП в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Майор и Генерал».

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что авария произошла вечером 9 октября на 38-м километре дороги «Адлер –Красная Поляна». Водитель автомобиля Mercedes S500 на левом закруглении дороги выехал на встречную полосу и врезался в лоб автомобиля Volkswagen Polo. Затем последний срикошетил в микроавтобус.

В результате аварии скончалась ехавшая во второй машине пассажирка, еще два человека пострадали. Всего в Volkswagen Polo находились три человека — водитель-мужчина и две женщины. В Mercedes S500 находились четыре человека.

По информации 5-tv.ru, водитель последнего сообщил, что одной из его пассажирок была Ксения Собчак. Менеджер телеведущей Кирилл Суханов отказался комментировать информацию. Пресс-служба МВД не разгласила информацию о личности участников ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что устроивший страшное ДТП в Москве блогер Эдвард Бил сжег водительские права после суда.